Требование об оплате налогов ей направляли еще в мае

14 июня 2024, 16:02, ИА Амител

Настя Ивлеева / Фото: телеграм-канал Shot

Блогерше Насте Ивлеевой могут закрыть выезд за границу из-за долгов по налогам. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, уведомление о том, что необходимо внести платеж, Ивлеевой направляли еще в мае. Блогершу также предупредили о том, что за неуплату ей грозит запрет на выезд из страны и блокировка счетов, однако деньги в ФНС так и не поступили.

За это время Ивлееву дважды штрафовали.

Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой превысил 11 млн рублей.