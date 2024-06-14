Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой

Блогерша задолжала больше 11 млн рублей

14 июня 2024, 15:01, ИА Амител

Настя Ивлеева / Кадр из видео

Налоговая заблокировала счета Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Ивлеева задолжала ФНС больше 11 млн рублей, за что ее счета и подверглись блокировке.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил о том, что актер Дмитрий Нагиев снялся в рекламе в Дубае, за что ему заплатили 17 млн рублей.

Шоумен также призвал поклонников актера не беспокоиться о его будущем.