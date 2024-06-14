Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой
Блогерша задолжала больше 11 млн рублей
14 июня 2024, 15:01, ИА Амител
Настя Ивлеева / Кадр из видео
Налоговая заблокировала счета Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, Ивлеева задолжала ФНС больше 11 млн рублей, за что ее счета и подверглись блокировке.
Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил о том, что актер Дмитрий Нагиев снялся в рекламе в Дубае, за что ему заплатили 17 млн рублей.
Шоумен также призвал поклонников актера не беспокоиться о его будущем.
15:52:04 14-06-2024
Я только рада! Пора давно эту конопатую было загнуть!
11:09:59 16-06-2024
Точка (15:52:04 14-06-2024) Я только рада! Пора давно эту конопатую было загнуть! ... Нищеброды Алтайские негодуют)))