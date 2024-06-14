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Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой

Блогерша задолжала больше 11 млн рублей

14 июня 2024, 15:01, ИА Амител

Настя Ивлеева / Кадр из видео
Настя Ивлеева / Кадр из видео

Налоговая заблокировала счета Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Ивлеева задолжала ФНС больше 11 млн рублей, за что ее счета и подверглись блокировке.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил о том, что актер Дмитрий Нагиев снялся в рекламе в Дубае, за что ему заплатили 17 млн рублей.

Шоумен также призвал поклонников актера не беспокоиться о его будущем.

налоги Знаменитости

Комментарии 2

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Точка

15:52:04 14-06-2024

Я только рада! Пора давно эту конопатую было загнуть!

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Гость

11:09:59 16-06-2024

Точка (15:52:04 14-06-2024) Я только рада! Пора давно эту конопатую было загнуть! ... Нищеброды Алтайские негодуют)))

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