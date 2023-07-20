Иволгинский потрошитель признан виновным еще в одном убийстве в Барнауле

Суд дал преступнику девять с половиной лет тюрьмы, но он продолжит сидеть и дальше, так как уже приговорен к пожизненному

20 июля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Отбывающий пожизненное 60-летний Кегашбек Орунбаев, также известный как иволгинский потрошитель, признан виновным в изнасиловании и убийстве жительницы Барнаула в августе 1992 года.

Как сообщили в Следкоме Алтайского края, тело 35-летней женщины обнаружили в центре города. Из-за отсутствия зацепок почти 30 лет преступление оставалось нераскрытым, но следователи регулярно к нему возвращались, пока не выяснили, что убийцей был житель Бурятии Кегашбек Орунбаев, который раньше учился в Барнауле.

"В день убийства Орунбаев приехал в Барнаул. Вечером в районе Нового рынка он увидел женщину. Реализуя умысел на изнасилование, мужчина достал нож и, угрожая убийством, отвел ее на безлюдный участок местности. В связи с тем, что женщина стала оказывать сопротивление, он нанес ей несколько ударов по голове, после чего изнасиловал. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник задушил жертву, используя платок", – рассказали в ведомстве.

В результате суд приговорил Орунбаева к девяти годам шести месяцам тюрьмы – это уже четвертый обвинительный приговор этому преступнику за совершение особо тяжких преступлений на территории Алтайского края. А поскольку Орунбаев уже приговорен к пожизненному, то он и дальше продолжит сидеть за решеткой.