Иволгинский потрошитель признан виновным еще в одном убийстве в Барнауле
Суд дал преступнику девять с половиной лет тюрьмы, но он продолжит сидеть и дальше, так как уже приговорен к пожизненному
20 июля 2023, 08:40, ИА Амител
Отбывающий пожизненное 60-летний Кегашбек Орунбаев, также известный как иволгинский потрошитель, признан виновным в изнасиловании и убийстве жительницы Барнаула в августе 1992 года.
Как сообщили в Следкоме Алтайского края, тело 35-летней женщины обнаружили в центре города. Из-за отсутствия зацепок почти 30 лет преступление оставалось нераскрытым, но следователи регулярно к нему возвращались, пока не выяснили, что убийцей был житель Бурятии Кегашбек Орунбаев, который раньше учился в Барнауле.
"В день убийства Орунбаев приехал в Барнаул. Вечером в районе Нового рынка он увидел женщину. Реализуя умысел на изнасилование, мужчина достал нож и, угрожая убийством, отвел ее на безлюдный участок местности. В связи с тем, что женщина стала оказывать сопротивление, он нанес ей несколько ударов по голове, после чего изнасиловал. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник задушил жертву, используя платок", – рассказали в ведомстве.
В результате суд приговорил Орунбаева к девяти годам шести месяцам тюрьмы – это уже четвертый обвинительный приговор этому преступнику за совершение особо тяжких преступлений на территории Алтайского края. А поскольку Орунбаев уже приговорен к пожизненному, то он и дальше продолжит сидеть за решеткой.
09:26:16 20-07-2023
Это как в США сначала суд наказал на 200 лет потом что то еще нашли дали 400 а у нас конкретно пожизненно вдруг 1000 лет проживет
12:24:08 20-07-2023
Гость (09:26:16 20-07-2023) Это как в США сначала суд наказал на 200 лет потом что то ещ... Серийника пожалел? Главное - неотвратимость наказания.
12:50:20 20-07-2023
Так-то на него можно много еще нераскрытых висяков понавешать. "Скажите, а часовню- тоже я развалил?"