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Июнь 2023 назвали самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Прошедший месяц установил сразу три рекорда

14 июля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом всего прошедший месяц установил сразу три мировых рекорда, отметил он.

Речь также идет о зафиксированном экстремальном тепле в Северной Атлантике и рекордно низком уровне морского льда в Антарктике.

При этом глобальных рекордов  в ближайшие месяцы может стать еще больше, добавил ученый.

Погода

Комментарии 2

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иван

12:00:53 14-07-2023

Жара как назло была везде в июне - кроме Москвы

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Гость

13:25:40 14-07-2023

на алтае то же холодный был июнь

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