Июнь 2023 назвали самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Прошедший месяц установил сразу три рекорда

14 июля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом всего прошедший месяц установил сразу три мировых рекорда, отметил он.

Речь также идет о зафиксированном экстремальном тепле в Северной Атлантике и рекордно низком уровне морского льда в Антарктике.

При этом глобальных рекордов в ближайшие месяцы может стать еще больше, добавил ученый.