Июнь 2023 назвали самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
Прошедший месяц установил сразу три рекорда
14 июля 2023, 11:37, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом всего прошедший месяц установил сразу три мировых рекорда, отметил он.
Речь также идет о зафиксированном экстремальном тепле в Северной Атлантике и рекордно низком уровне морского льда в Антарктике.
При этом глобальных рекордов в ближайшие месяцы может стать еще больше, добавил ученый.
12:00:53 14-07-2023
Жара как назло была везде в июне - кроме Москвы
13:25:40 14-07-2023
на алтае то же холодный был июнь