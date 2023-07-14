Беспощадное лето. Как барнаульцы спасаются от испепеляющей жары на улицах города

Погода в Алтайском крае вновь дала жАру

14 июля 2023, 07:01, ИА Амител

















































Очень жаркий летний день в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Где, как не у воды, можно спастись от аномальной жары, накрывшей в последние дни Алтайский край. А самые доступные водоемы в городе – это, конечно же, фонтаны. Мы прогулялись по самой популярной прохладной точки притяжения – пешеходному фонтану в сквере на Панфиловцев.

Как отмечают в администрации города, аномальная жара сохранится в Алтайском крае до 15 июля. При этом 14 числа в регионе ожидается до +40 градусов. В связи с этим жителям Алтайского края напомнили, как вести себя в такую погоду.