Беспощадное лето. Как барнаульцы спасаются от испепеляющей жары на улицах города
Погода в Алтайском крае вновь дала жАру
14 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Очень жаркий летний день в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Где, как не у воды, можно спастись от аномальной жары, накрывшей в последние дни Алтайский край. А самые доступные водоемы в городе – это, конечно же, фонтаны. Мы прогулялись по самой популярной прохладной точки притяжения – пешеходному фонтану в сквере на Панфиловцев.
Как отмечают в администрации города, аномальная жара сохранится в Алтайском крае до 15 июля. При этом 14 числа в регионе ожидается до +40 градусов. В связи с этим жителям Алтайского края напомнили, как вести себя в такую погоду.
11:05:30 14-07-2023
Как спасаются - никак! Как работали на улице, так и работают - коммерсам бизнесменам пофигу на здоровье и жизнь сотрудников