Из Барнаула можно будет слетать в Пермь без пересадок

Полеты будут субсидируемыми

29 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь – Барнаул – Пермь, сообщает издание "Новый компаньон".

Авиаперелеты будут судсидируемыми, за них перевозчик получит из бюджета Пермского края 13,9 млн рублей субсидии.

Обслуживать направления компания должна будет до конца года до двух раз в неделю. Когда именно начнутся перелеты, не уточняются.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше.