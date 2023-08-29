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Из Барнаула можно будет слетать в Пермь без пересадок

Полеты будут субсидируемыми

29 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь – Барнаул – Пермь, сообщает издание "Новый компаньон".

Авиаперелеты будут судсидируемыми, за них перевозчик получит из бюджета Пермского края 13,9 млн рублей субсидии.

Обслуживать направления компания должна будет до конца года до двух раз в неделю. Когда именно начнутся перелеты, не уточняются.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше.

авиаперевозки

Комментарии 10

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Гость

08:04:20 29-08-2023

Предлагаю слоган: "Теперь две дыры рядом!"

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Гость

14:00:31 29-08-2023

Гость (08:04:20 29-08-2023) Предлагаю слоган: "Теперь две дыры рядом!"... Ты про свои что ли?

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Гость

08:41:08 29-08-2023

Приходите на аэродром прикалываться. Спросите " откуда пролетели"? Скажут "со сперми".

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Гость

09:01:31 29-08-2023

Гость (08:41:08 29-08-2023) Приходите на аэродром прикалываться. Спросите " откуда проле... " Юмор даже не уровня солдафона.

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Гость

10:57:28 29-08-2023

Гость (09:01:31 29-08-2023) " Юмор даже не уровня солдафона. ... Со сперми отписалась? Приезжай ржать не будем, солдафонка.

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Гость

09:38:27 29-08-2023

Хочу в Пермь! Даешь Пермь! Летим в Пермь! - из одной дыры в другую дыру самолетом! Ура!

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Гость

10:16:47 29-08-2023

как начнет так и закончит, сколько таких уже запускали то туда, то сюда, надолго не хватает. Слетают несколько раз, поймут что выхлопа нет и сваливают.

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Гость

11:25:22 29-08-2023

Лучше бы в Китай в Урумчи запустили. Это было бы полезно для края.

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Гость

11:45:00 29-08-2023

мне не нужно в Пермь

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Гость

14:03:37 29-08-2023

Соервнуются в "интеллехте" путешественники, для которых Новосибирск с его зоо- и аквапарком верх мечтаний? И куча впечатлений на пять лет вперед.

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