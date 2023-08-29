Из Барнаула можно будет слетать в Пермь без пересадок
Полеты будут субсидируемыми
29 августа 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь – Барнаул – Пермь, сообщает издание "Новый компаньон".
Авиаперелеты будут судсидируемыми, за них перевозчик получит из бюджета Пермского края 13,9 млн рублей субсидии.
Обслуживать направления компания должна будет до конца года до двух раз в неделю. Когда именно начнутся перелеты, не уточняются.
Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше.
08:04:20 29-08-2023
Предлагаю слоган: "Теперь две дыры рядом!"
14:00:31 29-08-2023
Гость (08:04:20 29-08-2023) Предлагаю слоган: "Теперь две дыры рядом!"... Ты про свои что ли?
08:41:08 29-08-2023
Приходите на аэродром прикалываться. Спросите " откуда пролетели"? Скажут "со сперми".
09:01:31 29-08-2023
Гость (08:41:08 29-08-2023) Приходите на аэродром прикалываться. Спросите " откуда проле... " Юмор даже не уровня солдафона.
10:57:28 29-08-2023
Гость (09:01:31 29-08-2023) " Юмор даже не уровня солдафона. ... Со сперми отписалась? Приезжай ржать не будем, солдафонка.
09:38:27 29-08-2023
Хочу в Пермь! Даешь Пермь! Летим в Пермь! - из одной дыры в другую дыру самолетом! Ура!
10:16:47 29-08-2023
как начнет так и закончит, сколько таких уже запускали то туда, то сюда, надолго не хватает. Слетают несколько раз, поймут что выхлопа нет и сваливают.
11:25:22 29-08-2023
Лучше бы в Китай в Урумчи запустили. Это было бы полезно для края.
11:45:00 29-08-2023
мне не нужно в Пермь
14:03:37 29-08-2023
Соервнуются в "интеллехте" путешественники, для которых Новосибирск с его зоо- и аквапарком верх мечтаний? И куча впечатлений на пять лет вперед.