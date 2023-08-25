Новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше

Об этом заявил гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко

25 августа 2023, 06:22, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Новый терминал барнаульского аэропорта построят в 2025 году — на год раньше изначального срока. Об этом рассказал гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко, который 24 августа выступил на круглом столе, посвященный развитию региона.

"Мы думаем, что сдадим объект уже в 2025 году. Проект прошел экспертизу, а подготовительные работы уже идут. Новый терминал будет соответствовать всем современным требования. Это не только сам терминал, но и прилегающая территория. Новый аэропорт станет дополнительным стимулом для развития туристического направления в регионе. В условиях новых реалий, мы сможем работать с такими направлениями, как Юго-Восточная Азия", - пояснил Виталий Архипенко.

По словам гендиректора АО "Авиапредприятия "Алтай", в прошлом году пассажиропоток аэропорта составил 627 тысяч человек. По итогам 2023 года он должен вырасти до 700 тысяч человек. В Сибири выше показатели только в Новосибирске и Омске.

Отметим, реконструкцию аэровокзального комплекса в аэропорту имени Титова в Барнауле могут начать уже осенью 2023 года. На днях стало известно, что цена строительства нового терминала барнаульского аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей – с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Именно такую цены теперь готово заплатить "Авиапредприятие Алтай". В настоящее время положительное заключение экспертизы уже получено. Проектировщиком выступила московская компания ООО "Спектрум холдинг".

Новый терминал будет ежегодно принимать более 834 тысяч пассажиров. Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трёхэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилёта и камера хранения, а на третьем – зона вылета.

Будет три телескопических трапа, все три этажа будут соединены эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест.

Все работы должны завершиться до 10 июля 2025 года.