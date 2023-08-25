Новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше
Об этом заявил гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко
25 августа 2023, 06:22, Вячеслав Кондаков
Новый терминал барнаульского аэропорта построят в 2025 году — на год раньше изначального срока. Об этом рассказал гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко, который 24 августа выступил на круглом столе, посвященный развитию региона.
"Мы думаем, что сдадим объект уже в 2025 году. Проект прошел экспертизу, а подготовительные работы уже идут. Новый терминал будет соответствовать всем современным требования. Это не только сам терминал, но и прилегающая территория. Новый аэропорт станет дополнительным стимулом для развития туристического направления в регионе. В условиях новых реалий, мы сможем работать с такими направлениями, как Юго-Восточная Азия", - пояснил Виталий Архипенко.
По словам гендиректора АО "Авиапредприятия "Алтай", в прошлом году пассажиропоток аэропорта составил 627 тысяч человек. По итогам 2023 года он должен вырасти до 700 тысяч человек. В Сибири выше показатели только в Новосибирске и Омске.
Отметим, реконструкцию аэровокзального комплекса в аэропорту имени Титова в Барнауле могут начать уже осенью 2023 года. На днях стало известно, что цена строительства нового терминала барнаульского аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей – с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Именно такую цены теперь готово заплатить "Авиапредприятие Алтай". В настоящее время положительное заключение экспертизы уже получено. Проектировщиком выступила московская компания ООО "Спектрум холдинг".
Новый терминал будет ежегодно принимать более 834 тысяч пассажиров. Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трёхэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилёта и камера хранения, а на третьем – зона вылета.
Будет три телескопических трапа, все три этажа будут соединены эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест.
Все работы должны завершиться до 10 июля 2025 года.
08:27:10 25-08-2023
Еще быстрей люди разбегутся из края
09:13:25 25-08-2023
Это хорошо, пусть строят, нужное дело
09:43:11 25-08-2023
Лучше на эти деньги на год раньше произвести нужное количество гиперзвуковых ракет. А потом можно и терминал
14:41:54 25-08-2023
Гость (09:43:11 25-08-2023) Лучше на эти деньги на год раньше произвести нужное количест... зачем ракет? мы живем в мирное время, слава богу все живы и здоровы,экономика в пятерке самых крутых экономик мира, так сказал президент, мир будет в шоке от нашего прорыва в будущее
12:45:12 25-08-2023
Не совсем точно в статье про пассажиропоток в Сибири. Больше не только в Нске и Омске. На вскидку: В Тюмени в разы больше, в Красноярске.
12:55:10 25-08-2023
Гость (09:43:11 25-08-2023) Лучше на эти деньги на год раньше произвести нужное количест... пахнет нецелевым расходованием средств
15:47:09 25-08-2023
Лучше бы построили новый аэропорт, за пределами города. И для строительства место осталось