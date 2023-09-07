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Из Барнаула можно будет улететь в Таиланд и Пермь

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200 и Bombardier CRJ200

07 сентября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: t.me/barnaulairport
Фото: t.me/barnaulairport

Этой осенью в барнаульском аэропорту откроют прямой рейс в Пермь и возобновят программу чартерных рейсов в Паттайю (Таиланд). Об том сообщается в Telegram-канале "Аэропорт Барнаул".

Прямой рейс по маршруту Барнаул – Пермь – Барнаул откроется с 13 сентября.

"Вылеты будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров авиакомпании "ЮВТ АЭРО" с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям", – говорится в сообщении.

С 4 ноября планируется возобновление программы чартерных рейсов из Барнаула в Паттайю (Таиланд).

"Полеты будут осуществляться один раз в десять дней авиакомпанией AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров. Зимняя программа с прямыми вылетами из Барнаула уже сформирована", – отметили в аэропорту.

Фото: amic.ru

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Барнаул Туризм Аэропорт

Комментарии 5

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Гость

13:20:46 07-09-2023

Не-не, репутация теперь у Bombardier не очень

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Гость

13:24:27 07-09-2023

А со с Перми тока в Барнаул?

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Гость

13:28:26 07-09-2023

Там Embraer был

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Гость

15:21:45 07-09-2023

В Таиланде можно переждать. Если деньги есть. Лет на 5

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Гость

20:59:12 07-09-2023

Давайте, несите денежки чартерам, потом орать будете, что трое суток в аэропорту просидели.

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