Из Барнаула можно будет улететь в Таиланд и Пермь

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200 и Bombardier CRJ200

07 сентября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: t.me/barnaulairport

Этой осенью в барнаульском аэропорту откроют прямой рейс в Пермь и возобновят программу чартерных рейсов в Паттайю (Таиланд). Об том сообщается в Telegram-канале "Аэропорт Барнаул".

Прямой рейс по маршруту Барнаул – Пермь – Барнаул откроется с 13 сентября.

"Вылеты будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров авиакомпании "ЮВТ АЭРО" с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям", – говорится в сообщении.

С 4 ноября планируется возобновление программы чартерных рейсов из Барнаула в Паттайю (Таиланд).