Из Барнаула в Донбасс отправили новую партию гуманитарного груза

Помимо продуктов, в зону СВО отправили медикаменты, спецтехнику и экипировку для военнослужащих

17 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

20 тонн продуктов в качестве гуманитарного груза отправили из Барнаула в Донбасс 16 февраля 2023 года. Как отмечают в администрации города, после начала специальной военной операции гуманитарная помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей – одно из ключевых направлений работы властей. В этот раз в состав гуманитарной помощи вошли рис, горох и гречневая крупа. Для удобства они расфасованы в пачки по 800 граммов. Также отправили медикаменты и экипировку для военных.

Участие в мероприятии принял и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который отметил важность и ценность этой помощи для солдат и мирных жителей.

"Поддержка родных и земляков придаёт сил нашим военным, которые сейчас на передовой. Помощи из Алтайского края ждут и мирные жители Донбасса. Сегодня мы отправили очередной гуманитарный конвой в зону проведения СВО. Загрузили всё самое необходимое: медикаменты, спецтехнику и экипировку для военнослужащих. Кроме того, письма со словами поддержки, подарки к 23 Февраля. За всё время СВО из Алтайского края уже отправлено свыше 350 тонн гуманитарного груза", – подчеркнул губернатор.

Гуманитарный конвой отправился благодаря поддержке фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества" и других предприятий Алтайского края.

Помогали формировать груз из Барнаула Барнаульский молочный комбинат, депутаты городской думы, представители Общественной палаты города, Совета женщин при главе города, барнаульцы.