Из Барнаула в Турцию запустят прямые рейсы
Первый вылет в Анталью состоится 3 мая
04 марта 2024, 12:42, ИА Амител
Прямые чартерные рейсы из Барнаула в Турцию в мае 2024 года запустит ANEX Tour, об этом amic.ru рассказала руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова. Старт летней полетной программы будет дан 3 мая: на эту дату запланирован вылет первого самолета из столицы Алтайского края. Рейсы из Барнаула будут выполняться раз в десять дней.
Продолжительность туров составит девять и десять ночей. Путевки уже выставлены в системы бронирования туроператора.
"Отдых длительностью 10 ночей для одного человека с вылетом 3 мая в отеле 4 звезды по системе "все включено" обойдется от 90 тысяч рублей. Так как на эти даты приходятся майские праздники, то цена чуть выше. Путевка с вылетом 14 мая на девять ночей будет стоить от 74 тысяч", – сообщила Евгения Беспалова.
Полетная программа продлится до конца августа. Выполнять ее будет авиакомпания AZUR air.
Как ранее сообщал amic.ru, 12 февраля из Барнаула вылетел первый чартерный рейс в Таиланд. Продолжительность этих туров с вылетом из столицы Алтайского края составляет 12 ночей.
12:53:49 04-03-2024
пару лет назад за $1000 вдвоем можно быть слетать
14:16:49 04-03-2024
Гость (12:53:49 04-03-2024) пару лет назад за $1000 вдвоем можно быть слетать... Ну вспомнили. мы в 2018 на 80т.р. вдвоем на 14 дней все включено по горячей путевке летали. 2014 году одна летала на 25 т.р. на 2 недели... как печально сейчас на одного от 100 т.р. идет(((
17:31:47 04-03-2024
Гость (14:16:49 04-03-2024) Ну вспомнили. мы в 2018 на 80т.р. вдвоем на 14 дней все вклю... В 2009 в Турцию 18 тыс. стоило, в Таиланд 26 тыс.
18:29:23 04-03-2024
Гость (17:31:47 04-03-2024) В 2009 в Турцию 18 тыс. стоило, в Таиланд 26 тыс.... Напомни курс доллара в 2008
19:04:32 04-03-2024
Гость (18:29:23 04-03-2024) Напомни курс доллара в 2008... Остаётся только вспоминать 😂
20:26:10 04-03-2024
Гость (18:29:23 04-03-2024) Напомни курс доллара в 2008... с весны и летом был по 23 рубля за бакс. потом подорожал... в августе в туретчину летали семьей.
15:15:59 04-03-2024
Гость (12:53:49 04-03-2024) пару лет назад за $1000 вдвоем можно быть слетать... В отстойные отели - да. Мы в 2008 были в первый раз в Турции, неплохой отель в Сиде, район Гиндукду, 5-ка, в начале сентября на 9 ночей на 2 человек стоил с перелетом из Барнаула 90 т.р. И доллар был по 27. Ниже ценой были уж совсем простенькие отели. Ну хотя кому-то и кобыла невеста, и халупа убогая - отель.
10:15:52 05-03-2024
Гость (15:15:59 04-03-2024) В отстойные отели - да. Мы в 2008 были в первый раз в Турции... Да хоть заминусуйтесь :-) Простая 5-ка в те времена, 2008 год, стоила по курсу 27 -3330 $, сейчас смотрю этот же отель, он называется уже Side Star Resort - те же примерно 3330 $, так что по сути ничего не поменялось.
18:28:44 04-03-2024
Гость (12:53:49 04-03-2024) пару лет назад за $1000 вдвоем можно быть слетать... И сейчас можно по горячей из Новосиба легко
13:03:22 04-03-2024
Хорошая новость
13:05:48 04-03-2024
вот и хорошо
13:55:04 04-03-2024
Прекрасно
14:06:21 04-03-2024
Ну не знаю. 90 на одного? Тогда опять придется отдыхать в Сочи. Там хоть 120 на двоих.
14:32:59 04-03-2024
Гость (14:06:21 04-03-2024) Ну не знаю. 90 на одного? Тогда опять придется отдыхать в Со... Так еще на еду сколько и перелет
15:17:02 04-03-2024
Гость (14:32:59 04-03-2024) Так еще на еду сколько и перелет... В 120 вошло всё. И перелет в оба конца, и еда, и музеи. Снимали мы апартаменты. Когда сами готовили, когда в кафе ходили. Удобно.
14:44:37 04-03-2024
Гость (14:06:21 04-03-2024) Ну не знаю. 90 на одного? Тогда опять придется отдыхать в Со... Где есть за 120?? вот Сочи из Барнаула на 03.05.24. на 10 ночей CITY PARK HOTEL SOCHI 4*, , AI, СТАНДАРТ - 171 500 ₽ . Из Новосиба дешевле в Турцию 03.05.24. на 10 ночей ALEXIUS BEACH HOTEL 4*, , AI, - 138 600 ₽.
14:28:35 04-03-2024
Сейчас смотрела цены на 3 мая. 4 звезды на 11 ночей на двоих 140 т.рублей. Только из Новосибирска.
14:52:18 04-03-2024
В Сочи делать нечего, + наш сервис,убожество!
15:18:33 04-03-2024
Для москвичей цена пфу ,а для наших людей это существенно. Да были времена ,когда катались в Кемер,Чамьюва,Анталия ,и главное семьями катали. Да уж.Теперь осталось только вспоминать.
15:40:21 04-03-2024
Работать надо, зарабатывать, и ценник покажется приемлемым. Или Горный Алтай.
16:02:32 04-03-2024
А мне эта турция и даром не нужна. Двуличная страна. Лучше летать во Вьетнам или на Кубу, да хоть в другие нормальные страны, можно даже в Европейские, но не в тУРЦЫЮ!
21:59:54 04-03-2024
Я в 2014 году летал в Китай. Перелет Новосибирск-Урумчи и обратно на троих Я, жена, несовершеннолетняя дочь 20 000 рублей. Визы на троих 7500. Проживание в номере 4 звезды 2000 рублей сутки. Летали сами без турагенств. Жили две недели. 28 000 отдали за проживание. итого 75 000 на троих за две недели. Завтраки были включены (шведский стол). Разнообразие еды в Китае даже не пересказать. За две недели на питание ушло не больше 25000 рублей. Еще и путешествовали по разным городам Синьцзяна. Всего на троих не больше 100 000 обошлось с покупками.
10:20:41 05-03-2024
Гость (21:59:54 04-03-2024) Я в 2014 году летал в Китай. Перелет Новосибирск-Урумчи и об... Китай абсолютно неинтересен, особенно материковый. Люди хотят отдыхать на море, потому и едут в Турцию, т.к. Средиземное море там шикарное, хотя сама страна конечно УГ, двуличность у них во всем. А в Китае это Хайнань, но ценник там уже совсем другой. Да и терпеть не могу китайцев, они задолбали уже своим свинским поведением в Тае и во Вьетнаме.