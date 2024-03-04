Из Барнаула в Турцию запустят прямые рейсы

Первый вылет в Анталью состоится 3 мая

04 марта 2024, 12:42, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com / frank mckenna

Прямые чартерные рейсы из Барнаула в Турцию в мае 2024 года запустит ANEX Tour, об этом amic.ru рассказала руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова. Старт летней полетной программы будет дан 3 мая: на эту дату запланирован вылет первого самолета из столицы Алтайского края. Рейсы из Барнаула будут выполняться раз в десять дней.

Продолжительность туров составит девять и десять ночей. Путевки уже выставлены в системы бронирования туроператора.

"Отдых длительностью 10 ночей для одного человека с вылетом 3 мая в отеле 4 звезды по системе "все включено" обойдется от 90 тысяч рублей. Так как на эти даты приходятся майские праздники, то цена чуть выше. Путевка с вылетом 14 мая на девять ночей будет стоить от 74 тысяч", – сообщила Евгения Беспалова.

Полетная программа продлится до конца августа. Выполнять ее будет авиакомпания AZUR air.

Как ранее сообщал amic.ru, 12 февраля из Барнаула вылетел первый чартерный рейс в Таиланд. Продолжительность этих туров с вылетом из столицы Алтайского края составляет 12 ночей.