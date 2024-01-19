Раньше на два месяца. Когда можно будет улететь прямым рейсом на Пхукет из Барнаула?
Турпоператор ANEX Tour скорректировал расписание своей полетной программы и продолжительность отдыха
19 января 2024, 16:16, ИА Амител
Первый чартерный рейс из Барнаула на остров Пхукет вылетит 12 февраля, а не 22 апреля, как сообщалось ранее. ANEX Tour скорректировал расписание своей полетной программы, а также продолжительность туров, сообщила amic.ru директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.
"Продолжительность туров с вылетом из Барнаула составит 12 ночей. Минимальная стоимость путевки, в которую входит прямой перелет в обе стороны, трансфер, медстраховка, проживание и завтраки, начинается от 196 тысяч рублей на двоих", - рассказала эксперт", – рассказала эксперт.
На сайте барнаульского аэропорта указано, что полеты будут выполнять авиакомпания AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200, который вмещает 238 пассажиров.
Как ранее сообщал amic.ru, первый рейс в Таиланд из краевой столицы изначально был запланирован на 22 апреля. В комментариях читатели отмечали, что в это время в стране уже начнется сезон дождей, поэтому туры нужно перенести на более ранние даты.
16:47:42 19-01-2024
Хорошо бы озвучили еще цены))
17:23:38 19-01-2024
Гость (16:47:42 19-01-2024) Хорошо бы озвучили еще цены))... так озвучили же. от 196 на двоих
18:15:55 19-01-2024
Гость (17:23:38 19-01-2024) так озвучили же. от 196 на двоих... Так это же статью читать надо. Не барское дело, однако
19:03:18 19-01-2024
Привезите нам новый модный вирус, а то маски завалялись.
20:34:10 19-01-2024
М-да цены конечно только для москвичей,но не для нас......К великому сожалению ....Да уважаемый В.П.?
20:48:30 19-01-2024
За такой ценник мало желающих будет.
23:46:11 19-01-2024
гость (20:48:30 19-01-2024) За такой ценник мало желающих будет.... Это хорошо, будут гореть туры, будут скидывать цены.
07:09:59 20-01-2024
И пришла на Алтай благодать откуда не ждали - из Пхукета! Заживём теперь. Да ещё и новые трамваи к майским праздникам выйдут на маршруты. Пусть теперь соседние регионы нам завидуют.
12:57:51 20-01-2024
от 196)) на 2. вообще копейки....как раз под алтайские зарплаты....)))