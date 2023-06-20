Из цистерны — в газировку. Кто и зачем поставил "памятник" "Кока-коле" в Белокурихе?
Арт-объект установили в частном парке в Белокурихе 18 июня
20 июня 2023, 08:00, ИА Амител
"Памятник" напитку Coca-Cola в Белокурихе 18 июня установил местный предприниматель Виктор Гордиенко. Он стоит на его частной территории в парке "Колесо" на выезде из города в сторону Даниловки. Об этом мужчина рассказал amic.ru.
Бизнесмен пояснил журналистам, что осенью 2022 года он нашел у себя ржавую цистерну и решил превратить ее в банку "Кока-колы". И вот 18 июня объект был полностью закончен.
"У меня юмористический парк, там находятся разные арт-объекты. У меня оказалась цистерна, она была похожа на пузатенькую баночку газировки. Цистерна стояла ржавая, и я захотел что-то из нее сделать. Бочку я зачистил болгаркой, удалил ржавчину ортофосфорной кислотой, весной все дочистил, приварил трубку, открывашку, горлышко сделал и покрасил все за пару дней. Поставил банку, люди с удовольствием фотографируются. Какого-то особого смысла я в это не вкладывал", – отметил мужчина.
По словам Виктора Гордиенко, в его парке находятся разные арт-объекты: там есть огромный бильярд, самолет, композиции из автомобилей. Поэтому большая банка из-под "Кока-колы" оказалась к месту, отметил он. Правда, многим задумка предпринимателя показалась неуместной. Таким людям бизнесмен порекомендовал просто не посещать парк.
"В комментариях появились ура-патриоты, которые пишут, что "Кока-кола" – американский напиток и не нужно о нем вспоминать. Им я скажу: не нравится – не смотрите. Это абсурд, сейчас все пользуются американскими компьютерами, операционными системами, телефонами. Раньше все пили колу, а сейчас она вдруг стала враждебна. Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают такую же вредную колу. Но большинство гостей парка довольны – объект придает разнообразия", – сказал Виктор Гордиенко.
Напомним, что в июне 2022 года бренд "Кока-кола" покинул Россию из-за спецоперации. После этого дочерняя компания "Кока-колы" "Мултон Партнерс" начала выпускать в РФ колу под брендами "Добрый" и Rich. Появились и другие альтернативы этому напитку – в том числе от алтайских предприятий Барнаульского пивоваренного завода (Good Stripes) и "Бочкари" ("Кола Бочкари"). Тем не менее на прилавках магазинов в Барнауле можно найти и оригинальную "Кока-колу", привезенную из Киргизии, Казахстана и Азербайджана.
08:06:51 20-06-2023
КокаКола это вражеское пойло, для нынешнего режима? Или уже что-то поменяли ?
08:22:04 20-06-2023
Гость (08:06:51 20-06-2023) КокаКола это вражеское пойло, для нынешнего режима? Или уже ... Надо бы его проверить на иноагентность.
08:20:07 20-06-2023
сейчас все пользуются американскими компьютерами, операционными системами, телефонами.----Всё это маде ин уэсэй? )Вы ничего не путаете про все и вся? )))...." Чьи это такие ушки? — Мои.. — А чьи это такие глазки? — Тоже мои.. — А чей это такой ротик? — Тоже мой.. — А чьи это сигареты? — Тоже мои..."
10:57:29 20-06-2023
Гость (08:20:07 20-06-2023) сейчас все пользуются американскими компьютерами, операцион... одно дело пользоваться другое дело ВОЗВОДИТЬ ПАМЯТНИК ЭТОМУ. Вообще не видите разницы? Да и техника у нас 90% китайская а не ЫУСЫ. А виндусы тоже у большинства ПИРАТСКИЕ, и это наш ответ пендосам. Придет время, и будет наше, и будет лучше. Но позже...
08:36:03 20-06-2023
"Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают такую же вредную колу. Но большинство гостей парка довольны" - к сожалению весьма распространненый примитивизм сознания. Другие же делают и я так буду. Человек не видит смыслов. Но где-то наверху в тиши кабинетов (скорее это даже не в нашей стране) прекрасно понимают смысл и цель превращения нас в таких .. Дело не в том что делают или делали другие, дело в том что ты несешь в этот мир, какую лепту будешь вносить в обустройство Русского мира. Товарищу надо определиться на чьей он стороне - человеков или транс-гуманоидов, в которых нас хотят превратить.
09:03:24 20-06-2023
Гость (08:36:03 20-06-2023) "Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают таку... Голову тебе лечит надо, батенька. Совсем все плохо.
11:34:00 20-06-2023
Гость (08:36:03 20-06-2023) "Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают таку... - к сожалению весьма распространненый примитивизм сознания. Другие же делают и я так буду. Человек не видит смыслов. Но где-то наверху в тиши кабинетов (скорее это даже не в нашей стране) прекрасно понимают смысл и цель превращения нас в таких ..=====Совершенно согласен!
08:56:37 20-06-2023
Неплохо бы быть не только в курсе событий курорта Белокуриха.США в данное время в соседнюю республику поставляет вооружение,ракеты и снаряды, которые убивают российских солдат.
09:00:25 20-06-2023
Вопрос по трубочке, так она не может в открытую банку вставится, там же дырка посередке. Надобно переварить.
09:44:51 20-06-2023
"Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают такую же вредную колу. ----- да если бы такую же)
10:00:31 20-06-2023
Гость (09:44:51 20-06-2023) "Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают таку... По вкусу от Черноголовки даже лучше. Стоит 2 бутылки, оригинальная из казашки и эта. Вкуснее - черноголовка, хотя обе г...., еще то, химия.
10:40:34 20-06-2023
к сожалению весьма распространненый примитивизм сознания. Другие же делают и я так буду. Человек не видит смыслов. ======================== Золотые слова. вот именно - примитивизм, я бы даже сказала грубее... Странно, что большинству это не понятно. Можно же было из этой банки сделать Тархун или Байкал
10:55:07 20-06-2023
Вкуснее - черноголовка,----- ну я рада за вас) по мне так там присутствует отвратительный посторонний привкус, даже если с вискарем. Еще как то похожа на колу волчихинская уникола. Но тоже не то.
11:38:50 20-06-2023
А я вискарь как-то выпил,блеванул и больше не употребляю его вовсе.
12:33:48 20-06-2023
Гость (11:38:50 20-06-2023) А я вискарь как-то выпил,блеванул и больше не употребляю его... Не пей его ведрами и все будет хорошо. И не покупай подделки непонятно где, так и водкой можно травануться наглушняк, вон народ сидром потравился массово.
12:32:22 20-06-2023
Гость (10:55:07 20-06-2023) Вкуснее - черноголовка,----- ну я рада за вас) по мне так та... Виски пить с колой ? Вы никому об этом не рассказывайте, это вообще верх лоховства, это просто переводить виски на г.... Виски пьются всегда отдельно, без льда, их нельзя охлаждать, это не водка. Обычная комнатная температура и нормальный виски пьется просто замечательно. А блевать можно с любого спиртного напитка, смотря сколько вы его выкушаете, во всем нужно знать меру.
10:55:21 20-06-2023
И что, что частная территория, может и гитлеру можно памятник поставить на "частной территории" В ся территория она чья либо астная, но эта территория - РОССИЯ. И если ччеловек на территории России возводит ПАМЯТНИК вражеской компании, то этот человек должен нести ответственность. Так как , как минимум, западные СМИ подхватят это и будут надсмехаться. Что то не припомнится, чтобы в штатах ставили памятники Байкалу, Тархуну, в местах туризма, пусть даже на частной территории. Бочку перекрасить в русский напиток, а этого умника штрафануть, да так, чтобы на оплату штрафа до конца жизни горбатился. Пацаны на фронте погибают, а этот тут отговорки придумывает, ставя памятники американщине. Отвратительно!
12:52:24 20-06-2023
Гость (10:55:21 20-06-2023) И что, что частная территория, может и гитлеру можно памятни... Какой-то бессознательный поток сознания, Кока-Кола, Гитлер, солдаты на СВО.))((
10:58:04 20-06-2023
Можно же было из этой банки сделать Тархун или Байкал---- а зачем им памятник? Они еще здравствуют пока)
11:05:31 20-06-2023
чтобы в штатах ставили памятники Байкалу, Тархуну----- думаете, там знают, что это такое?)
12:31:24 20-06-2023
А я вискарь как-то выпил,блеванул и----- вискарь то чей был? От черноголовки какой нибудь?))
12:56:09 20-06-2023
Гость (12:31:24 20-06-2023) А я вискарь как-то выпил,блеванул и----- вискарь то чей был?... ))))))))))))))))))))))
13:44:43 20-06-2023
Виски пить с колой ? Вы никому об этом не рассказывайте, это вообще верх лоховства, это просто переводить виски на г....----- не, ну конечно можно постоянно обжигать слизистую оболочку, а потом возводить ручонки к небу - ну откуда у меня рак горлаааааа.
17:25:51 20-06-2023
Гость (13:44:43 20-06-2023) Виски пить с колой ? Вы никому об этом не рассказывайте, это... мешать алкоголь с газировкой? а потом "откуда у меня рак желуудка"
17:09:10 20-06-2023
"Раньше все пили колу" ------ Кто - все? И раньше не пили эту химозу, такое пить - только почки гробить.
21:47:20 20-06-2023
Гость (17:09:10 20-06-2023) "Раньше все пили колу" ------ Кто - все? И раньше не пили ... О, заминусовали =) Да, пожалуйста, хоть "мистер сидром" пейте! Вот не жалко тех, кто сам себя не жалеет. И льет в себя всякую дрянь.