Арт-объект установили в частном парке в Белокурихе 18 июня

20 июня 2023, 08:00, ИА Амител

"Памятник" "Кока-коле" в Белокурихе / Фото: группа "ГОРОДок Белокуриха" во "ВКонтакте"

"Памятник" напитку Coca-Cola в Белокурихе 18 июня установил местный предприниматель Виктор Гордиенко. Он стоит на его частной территории в парке "Колесо" на выезде из города в сторону Даниловки. Об этом мужчина рассказал amic.ru.

Бизнесмен пояснил журналистам, что осенью 2022 года он нашел у себя ржавую цистерну и решил превратить ее в банку "Кока-колы". И вот 18 июня объект был полностью закончен.

"У меня юмористический парк, там находятся разные арт-объекты. У меня оказалась цистерна, она была похожа на пузатенькую баночку газировки. Цистерна стояла ржавая, и я захотел что-то из нее сделать. Бочку я зачистил болгаркой, удалил ржавчину ортофосфорной кислотой, весной все дочистил, приварил трубку, открывашку, горлышко сделал и покрасил все за пару дней. Поставил банку, люди с удовольствием фотографируются. Какого-то особого смысла я в это не вкладывал", – отметил мужчина.

По словам Виктора Гордиенко, в его парке находятся разные арт-объекты: там есть огромный бильярд, самолет, композиции из автомобилей. Поэтому большая банка из-под "Кока-колы" оказалась к месту, отметил он. Правда, многим задумка предпринимателя показалась неуместной. Таким людям бизнесмен порекомендовал просто не посещать парк.

"В комментариях появились ура-патриоты, которые пишут, что "Кока-кола" – американский напиток и не нужно о нем вспоминать. Им я скажу: не нравится – не смотрите. Это абсурд, сейчас все пользуются американскими компьютерами, операционными системами, телефонами. Раньше все пили колу, а сейчас она вдруг стала враждебна. Да, это вредный напиток, конечно, но и в России делают такую же вредную колу. Но большинство гостей парка довольны – объект придает разнообразия", – сказал Виктор Гордиенко.

Напомним, что в июне 2022 года бренд "Кока-кола" покинул Россию из-за спецоперации. После этого дочерняя компания "Кока-колы" "Мултон Партнерс" начала выпускать в РФ колу под брендами "Добрый" и Rich. Появились и другие альтернативы этому напитку – в том числе от алтайских предприятий Барнаульского пивоваренного завода (Good Stripes) и "Бочкари" ("Кола Бочкари"). Тем не менее на прилавках магазинов в Барнауле можно найти и оригинальную "Кока-колу", привезенную из Киргизии, Казахстана и Азербайджана.