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Памятник "Кока-коле" установили на алтайском курорте для туристов

Гигантская банка с трубочкой служит декорацией фотозоны

19 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "ГОРОДок Белокуриха"
Фото: "ГОРОДок Белокуриха"

В алтайском городе-курорте Белокуриха установили памятник "Кока-коле", который служит декорацией фотозоны. Об этом сообщается в паблике "ГОРОДок Белокуриха".

Необычный арт-объект в виде гигантской банки знаменитого напитка с трубочкой появился в парке "Колесо" – он находится на выезде из города в сторону Даниловки.

Напомним, компания Coca-Cola объявила об уходе из России в июне 2022 года. Она присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Западом в ответ на спецоперацию.

После этого отечественные производители напитков начали выпускать собственные аналоги. Сейчас в магазинах представлена даже алтайская "кола".

Туризм Белокуриха

Комментарии 16

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Гость

08:36:59 19-06-2023

странный памятник

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Гость

16:13:23 19-06-2023

Гость (08:36:59 19-06-2023) странный памятник... хотя бы по пропорциям сделали, что ли

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Гость

09:39:14 19-06-2023

Бред какой-то, это специально наверное, бесить нормальных людей. Даже на пике популярности этого напитка, это показалось бы странным, а сейчас и подавно, такое впечатление, что власти пытаются эпатировать народ, то с памятниками коту в Барнауле, то с выдачей разрешений на вывеску сети питания ёбидоёби, что же будет дальше...((

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Гость

09:42:19 19-06-2023

шляпа а не памятник

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Гость

09:45:50 19-06-2023

Реально бред бредовый, а не памятник. Амител, а вы могли бы получить комментарии официальных лиц Белокурихи по поводу этого памятника? Кто инициировал, как выбирали, какой посыл в этом закладывали, поддерживает ли население и т.п.

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Гость

09:50:19 19-06-2023

Еще Алтайский край с 2018 уверенно держит первое место среди регионов по ожирению. Так же символично, что 1. это установлено в городе санаториев 2. Кока-кола продукт символ Америки, страны которая ведёт с нами войну.

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Гость

10:43:09 19-06-2023

Мде, кто-то особо одаренный памятники такие продвигает, то кота с яйцами и раздвинутыми ляжками, то это непонятно что. Деградация прослеживается явная, все для быдла ...

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Гость

14:09:44 19-06-2023

Гость (10:43:09 19-06-2023) Мде, кто-то особо одаренный памятники такие продвигает, то к... О, кто-то вас заминусовал. Кому-то кот с яйцами, выставленными на всеобщее обозрение, нравится =) А я соглашусь, незачем поощрять вкусы быдла.

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гость

11:40:39 19-06-2023

УБЕРИТЕ ЭТО БРЕД!!!

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Гость

11:46:07 19-06-2023

Зачем вражескому напитку памятник? Лучше бы советскому лимонаду из с.Топчиха. Мы из города ездили и покупали там в стекле был с натуральным сиропом. Просто сказочный!

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Гость

12:05:32 19-06-2023

В Первомайском районе катается ассенизаторская машина, бочка которой выкрашена в красный цвет и присутствует надпись Coke - вот это я понимаю, с юмором. Ну а по поводу того, что в статье- что поделаешь, если дебилам даётся власть, вот так и получается...

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Тетя Мотя

23:39:31 19-06-2023

Ущербные.

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Гость

00:37:04 20-06-2023

А почему бы в Белокурихе рядом с этим постаментом не разместить ещё памятники Эппл, Гугл, Макдональдс, КФСи, Найк. Круто же будет , правда!? А может памятник НАТО и Евросоюзу?

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Элен без ребят

08:51:19 20-06-2023

Гость (00:37:04 20-06-2023) А почему бы в Белокурихе рядом с этим постаментом не размест... а зачем памятники этим брендам, когда они живы- здоровы и представлены на каждом углу?

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Гость

17:39:10 21-06-2023

Элен без ребят (08:51:19 20-06-2023) а зачем памятники этим брендам, когда они живы- здоровы и пр... Это верно! Но как же Белокуриха без них? ))Надо же фото на память о турсезоне в Белокурихе.)) Это ж типа круто, ну там прикольно, ну там на чиле типа! А-ха-ха

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Гость

00:43:49 20-06-2023

Кто-то особо ностальгирующий на эту отраву похоже продвинул. Веечнааая пааамять!

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