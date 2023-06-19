Памятник "Кока-коле" установили на алтайском курорте для туристов
Гигантская банка с трубочкой служит декорацией фотозоны
19 июня 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: "ГОРОДок Белокуриха"
В алтайском городе-курорте Белокуриха установили памятник "Кока-коле", который служит декорацией фотозоны. Об этом сообщается в паблике "ГОРОДок Белокуриха".
Необычный арт-объект в виде гигантской банки знаменитого напитка с трубочкой появился в парке "Колесо" – он находится на выезде из города в сторону Даниловки.
Напомним, компания Coca-Cola объявила об уходе из России в июне 2022 года. Она присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Западом в ответ на спецоперацию.
После этого отечественные производители напитков начали выпускать собственные аналоги. Сейчас в магазинах представлена даже алтайская "кола".
08:36:59 19-06-2023
странный памятник
16:13:23 19-06-2023
Гость (08:36:59 19-06-2023) странный памятник... хотя бы по пропорциям сделали, что ли
09:39:14 19-06-2023
Бред какой-то, это специально наверное, бесить нормальных людей. Даже на пике популярности этого напитка, это показалось бы странным, а сейчас и подавно, такое впечатление, что власти пытаются эпатировать народ, то с памятниками коту в Барнауле, то с выдачей разрешений на вывеску сети питания ёбидоёби, что же будет дальше...((
09:42:19 19-06-2023
шляпа а не памятник
09:45:50 19-06-2023
Реально бред бредовый, а не памятник. Амител, а вы могли бы получить комментарии официальных лиц Белокурихи по поводу этого памятника? Кто инициировал, как выбирали, какой посыл в этом закладывали, поддерживает ли население и т.п.
09:50:19 19-06-2023
Еще Алтайский край с 2018 уверенно держит первое место среди регионов по ожирению. Так же символично, что 1. это установлено в городе санаториев 2. Кока-кола продукт символ Америки, страны которая ведёт с нами войну.
10:43:09 19-06-2023
Мде, кто-то особо одаренный памятники такие продвигает, то кота с яйцами и раздвинутыми ляжками, то это непонятно что. Деградация прослеживается явная, все для быдла ...
14:09:44 19-06-2023
Гость (10:43:09 19-06-2023) Мде, кто-то особо одаренный памятники такие продвигает, то к... О, кто-то вас заминусовал. Кому-то кот с яйцами, выставленными на всеобщее обозрение, нравится =) А я соглашусь, незачем поощрять вкусы быдла.
11:40:39 19-06-2023
УБЕРИТЕ ЭТО БРЕД!!!
11:46:07 19-06-2023
Зачем вражескому напитку памятник? Лучше бы советскому лимонаду из с.Топчиха. Мы из города ездили и покупали там в стекле был с натуральным сиропом. Просто сказочный!
12:05:32 19-06-2023
В Первомайском районе катается ассенизаторская машина, бочка которой выкрашена в красный цвет и присутствует надпись Coke - вот это я понимаю, с юмором. Ну а по поводу того, что в статье- что поделаешь, если дебилам даётся власть, вот так и получается...
23:39:31 19-06-2023
Ущербные.
00:37:04 20-06-2023
А почему бы в Белокурихе рядом с этим постаментом не разместить ещё памятники Эппл, Гугл, Макдональдс, КФСи, Найк. Круто же будет , правда!? А может памятник НАТО и Евросоюзу?
08:51:19 20-06-2023
Гость (00:37:04 20-06-2023) А почему бы в Белокурихе рядом с этим постаментом не размест... а зачем памятники этим брендам, когда они живы- здоровы и представлены на каждом углу?
17:39:10 21-06-2023
Элен без ребят (08:51:19 20-06-2023) а зачем памятники этим брендам, когда они живы- здоровы и пр... Это верно! Но как же Белокуриха без них? ))Надо же фото на память о турсезоне в Белокурихе.)) Это ж типа круто, ну там прикольно, ну там на чиле типа! А-ха-ха
00:43:49 20-06-2023
Кто-то особо ностальгирующий на эту отраву похоже продвинул. Веечнааая пааамять!