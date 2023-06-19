Памятник "Кока-коле" установили на алтайском курорте для туристов

Гигантская банка с трубочкой служит декорацией фотозоны

19 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "ГОРОДок Белокуриха"

В алтайском городе-курорте Белокуриха установили памятник "Кока-коле", который служит декорацией фотозоны. Об этом сообщается в паблике "ГОРОДок Белокуриха".

Необычный арт-объект в виде гигантской банки знаменитого напитка с трубочкой появился в парке "Колесо" – он находится на выезде из города в сторону Даниловки.

Напомним, компания Coca-Cola объявила об уходе из России в июне 2022 года. Она присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Западом в ответ на спецоперацию.

После этого отечественные производители напитков начали выпускать собственные аналоги. Сейчас в магазинах представлена даже алтайская "кола".