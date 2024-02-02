Из ГД отозвали законопроект о призывном возрасте до 50 лет для мигрантов

Ранее об этом заявлял Володин

02 февраля 2024, 23:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: http://duma.gov.ru

Законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, приобретших гражданство России, отозван из Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.

"Отзыв законопроекта", – указано на странице законопроекта.

Напомним, что 1 февраля депутаты Александр Бородай и Михаил Шеремет в соавторстве с депутатом фракции ЛДПР Алексеем Журавлевым внесли законопроект, который предлагал призывать граждан мужского пола, приобретших гражданство РФ, в возрасте от 18 до 50 лет. В инициативе подчеркивалось, что мигранты часто намеренно дожидаются достижения предельного возраста и только потом вступают в гражданство.

Идею раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, вопрос не проработан, а авторам предложат отозвать законодательную инициативу.