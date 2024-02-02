Из ГД отозвали законопроект о призывном возрасте до 50 лет для мигрантов
Ранее об этом заявлял Володин
02 февраля 2024, 23:15, ИА Амител
Законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, приобретших гражданство России, отозван из Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.
"Отзыв законопроекта", – указано на странице законопроекта.
Напомним, что 1 февраля депутаты Александр Бородай и Михаил Шеремет в соавторстве с депутатом фракции ЛДПР Алексеем Журавлевым внесли законопроект, который предлагал призывать граждан мужского пола, приобретших гражданство РФ, в возрасте от 18 до 50 лет. В инициативе подчеркивалось, что мигранты часто намеренно дожидаются достижения предельного возраста и только потом вступают в гражданство.
Идею раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, вопрос не проработан, а авторам предложат отозвать законодательную инициативу.
23:25:05 02-02-2024
Алькаиду всю эту кишлачную, не желают отозвать с Руси ?
01:00:36 03-02-2024
Напрасно отозвали.Струсили угрозам и шантажу. Снова враги России и народа демонстрируют русофобию запуская мигрантов десятками миллионов не для пополнения трудовых ресурсов ,а для замены русского народа. В начале отдай долг воинской службы затем испытательный срок на законопослушность и толерантность к обычаям и традициям коренных народов РФ, ПРИСЯГА на верность стране и народу РФ, а затем гражданство