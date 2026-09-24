Из горящего дома в Новоалтайске пожарные вынесли газовый баллон

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования

24 сентября 2026, 11:12, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Газ / Газовые баллоны / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Новоалтайске днем 23 сентября произошел пожар в частном жилом доме на улице Минина. Во время тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли дома шел густой дым. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

"К ликвидации пожара привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В ходе работ газодымозащитники эвакуировали из здания газовый баллон", — отметили в ведомстве.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.