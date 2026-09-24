Из горящего дома в Новоалтайске пожарные вынесли газовый баллон
Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования
24 сентября 2026, 11:12, ИА Амител
В Новоалтайске днем 23 сентября произошел пожар в частном жилом доме на улице Минина. Во время тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли дома шел густой дым. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
"К ликвидации пожара привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В ходе работ газодымозащитники эвакуировали из здания газовый баллон", — отметили в ведомстве.
По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
11:36:01 24-09-2026
А куда дели баллон по итогу? Так то это имущество хозяев и он дорогой.
11:59:34 24-09-2026
Гость (11:36:01 24-09-2026) А куда дели баллон по итогу? Так то это имущество хозяев и о... Еще куда то делась сгоревшая часть дома