По закону каждый кандидат на пост главы региона должен представить в избирком три кандидатуры на пост члена Совета Федерации РФ. В случае победы претендента один из них занимает кресло представителя Совфеда. Решение новый глава региона принимает сразу после вступления в должность. В Алтайском крае это произошло 18 сентября, в день инаугурации Виктора Томенко.

"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Сергеевны Кувшиновой", – доложил Томенко.