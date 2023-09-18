Из краевого кабмина — в Совфед. Что известно о новом сенаторе от Алтайского края
Губернатор Алтайского края подписал указ о наделении Натальи Кувшиновой полномочиями сенатора РФ
18 сентября 2023, 18:13, ИА Амител
Защищать интересы Алтайского края в Совете Федерации в ближайшие пять лет будет Наталья Кувшинова, которая до этого занимала пост представителя губернатора и правительства в АКЗС. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко сегодня, 18 сентября. Рассказываем, что известно о новом сенаторе.
Почему в Алтайском крае сменился сенатор?
По закону каждый кандидат на пост главы региона должен представить в избирком три кандидатуры на пост члена Совета Федерации РФ. В случае победы претендента один из них занимает кресло представителя Совфеда. Решение новый глава региона принимает сразу после вступления в должность. В Алтайском крае это произошло 18 сентября, в день инаугурации Виктора Томенко.
"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Сергеевны Кувшиновой", – доложил Томенко.
Кто, помимо Кувшиновой, претендовал на пост сенатора?
В списке возможных кандидатов на пост члена Совета Федерации РФ, который губернатор Виктор Томенко представил в избирком, помимо Кувшиновой, значились два человека. Это депутат Госдумы Иван Лоор и председатель Общественной палаты края Юрий Шамков.
Иван Лоор дважды возглавлял краевое Заксобрание, был начальником управления сельского хозяйства региона. Работал на посту начальника главного управления сельского хозяйства Алтайского края. Юрий Шамков работал в федеральном Фонде развития промышленности. Дважды возглавлял Общественную палату Алтайского края. В 2008–2014 годах был сенатором от региона.
По данным источников amic, кандидатуру последнего не поддержали в руководстве Совфеда. Якобы на этом посту хотели бы видеть Наталью Кувшинову. В целом кандидатуру на пост сенатора, помимо регионального уровня, должны согласовать Администрация президента и сам Совет Федерации.
Что известно о Наталье Кувшиновой?
Ей 37 лет. Родилась 3 июня 1986 года в Заринске. В 2008 году окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета. В 2011-2012 годах работала помощником директора по социальным вопросам ОАО "СПП Стройгаз", в 2012-2016 годах – в ООО "СтройПрактик" заместителем директора по правовым вопросам. В 2007 году избралась депутатом Барнаульского молодежного парламента, с 2009 года член Молодежного парламента при Госдуме. В 2016 году Кувшинова прошла в Госдуму, получив вакантный мандат отказавшегося от него губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 18 октября 2021-го Кувшинову назначили постоянным представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.
Кто до этого был в Совфеде от Алтайского края?
В предыдущие пять лет интересы Алтайского края в Совете федерации представлял Александр Карлин, который возглавлял регион с 2005 по 2018 год. В 2023 году его срок полномочий в Совете Федерации подошел к концу. Однако включать его в списки возможных претендентов не стали.
"Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации. Убежден, что его высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в нашем крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Александру Богдановичу и дальше быть полезным и людям, и стране", – написал глава региона Виктор Томенко в телеграм-канале.
Чем вообще занимается Совет Федерации?
Проще говоря, Совфед – так называемая "палата регионов", где представители субъектов страны защищают интересы жителей своих территорий на федеральном уровне. Основные полномочия органа сводятся к одобрению или отклонению законопроектов, принятых Госдумой РФ. Каждый сенатор входит в какой-то из комитетов, что определяет профиль его работы.
И как туда попасть?
Чаще всего на этот пост попадают бывшие губернаторы и их замы, экс-руководители региональных министерств, бывшие депутаты Госдумы и местных парламентов. Обычно переход в Совет Федерации расценивается как повышение, продвижение по карьерной лестнице или "почетная пенсия".
Наталья Кувшинова – единственный сенатор от Алтайского края?
Нет. В Совфед входят по два представителя от каждого региона России: один от исполнительного органа (правительства региона), другой – от законодательного (АКЗС). Роль последнего выполняет Виктор Зобнев. Его наделили соответствующими полномочиями 7 октября 2021 года.
20:33:34 18-09-2023
Это просто сюр какой-то. Совет федерации, Кувшинова... Видать очень давно живет, что на такую должность назначили.
21:45:47 18-09-2023
юрфак -- стройгаз -- комсомол , Друзья никаких ассоциаций ?? хотелось бы ещё публичные отчёты сенаторов видеть жителям края , что сделали хорошего для Нас ?? РАНЕЕ Мы этого не лицезрели
07:47:56 19-09-2023
Это не просто сюр - это безграничный СЮРРРРРРРРРРРРРРРР. 37 лет - сенатор - вы серьёзно? Она что реально знает проблемы людей в алтайском крае и может их решать? Какой жизненный путь за спиной этого человека: юрфак -- стройгаз -- комсомол? С 2009 года член Молодежного парламента при Госдуме - вот этим и надо ограничиться! Что же происходит то???
10:36:19 19-09-2023
Это какой то швах...