Вместо Карлина. Томенко назначил Кувшинову новым сенатором от Алтайского края
Уже бывший сенатор в течение пяти лет представлял интересы региона в Совете Федерации
18 сентября 2023, 16:39, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил сенатором РФ Наталью Кувшинову, которая до этого работала представителем губернатора и правительства в АКЗС, а также представляла край в Госдуме. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Кувшинова в Совфеде заменит экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, который трудился в должности сенатора с 2018 года.
"Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", ~ подчеркнул Томенко.
Он также выразил надежду, что опыт, профессионализм и работоспособность позволят Карлину "и дальше быть полезным и людям, и стране".
Напомним, Томенко сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность губернатора Алтайского края. После этого он отправил в отставку членов правительства региона.
16:43:32 18-09-2023
Чья кувшинова?
17:00:31 18-09-2023
Гость (16:43:32 18-09-2023) Чья кувшинова?... томенковская)))
16:59:30 18-09-2023
кто это???
17:10:13 18-09-2023
куда жена смотрит?
17:22:57 18-09-2023
Петрович жжёт!
17:55:10 18-09-2023
Давеча критиковали Боровикову за внешний вид. Но так-то у Боровиковой бровки были сделаны более аккуратно. А здесь прямо как у советской продавщицы овощного ларька, жгуче-черная татуировка дугами, не хватает золотых зубов, а так можно за прилавок ставить!
19:34:17 18-09-2023
Это плохо. У Карлина там жильё и проч.плюшки. А этой Кувшиновой должны всё дать, не будет же она покупать, как мы. Это опять из бюджета