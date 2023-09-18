Уже бывший сенатор в течение пяти лет представлял интересы региона в Совете Федерации

18 сентября 2023, 16:39, ИА Амител

Наталья Кувшинова / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил сенатором РФ Наталью Кувшинову, которая до этого работала представителем губернатора и правительства в АКЗС, а также представляла край в Госдуме. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Кувшинова в Совфеде заменит экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, который трудился в должности сенатора с 2018 года.

"Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", ~ подчеркнул Томенко.

Он также выразил надежду, что опыт, профессионализм и работоспособность позволят Карлину "и дальше быть полезным и людям, и стране".

Напомним, Томенко сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность губернатора Алтайского края. После этого он отправил в отставку членов правительства региона.