НОВОСТИПолитика

Вместо Карлина. Томенко назначил Кувшинову новым сенатором от Алтайского края

Уже бывший сенатор в течение пяти лет представлял интересы региона в Совете Федерации

18 сентября 2023, 16:39, ИА Амител

Наталья Кувшинова / Фото: amic.ru
Наталья Кувшинова / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил сенатором РФ Наталью Кувшинову, которая до этого работала представителем губернатора и правительства в АКЗС, а также представляла край в Госдуме. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Кувшинова в Совфеде заменит экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, который трудился в должности сенатора с 2018 года.

"Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", ~ подчеркнул Томенко.

Он также выразил надежду, что опыт, профессионализм и работоспособность позволят Карлину "и дальше быть полезным и людям, и стране".

Напомним, Томенко сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность губернатора Алтайского края. После этого он отправил в отставку членов правительства региона.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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В понедельник, 18 сентября, в краевом театре драмы Виктор Томенко официально вступил в должность
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 7

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Гость

16:43:32 18-09-2023

Чья кувшинова?

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Гость

17:00:31 18-09-2023

Гость (16:43:32 18-09-2023) Чья кувшинова?... томенковская)))

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КТО ЭТО????

16:59:30 18-09-2023

кто это???

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Гость

17:10:13 18-09-2023

куда жена смотрит?

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Гость

17:22:57 18-09-2023

Петрович жжёт!

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Гость

17:55:10 18-09-2023

Давеча критиковали Боровикову за внешний вид. Но так-то у Боровиковой бровки были сделаны более аккуратно. А здесь прямо как у советской продавщицы овощного ларька, жгуче-черная татуировка дугами, не хватает золотых зубов, а так можно за прилавок ставить!

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Гость

19:34:17 18-09-2023

Это плохо. У Карлина там жильё и проч.плюшки. А этой Кувшиновой должны всё дать, не будет же она покупать, как мы. Это опять из бюджета

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