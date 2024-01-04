Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет
Депортация грозит 1167 гражданам России, которые не выполняли требования поправок к закону об иммиграции
04 января 2024, 17:15, ИА Амител
Из Латвии могут депортировать 1167 граждан России, которые не смогли выполнить требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство для проживания в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство LETA.
Среди людей, которые могут попасть под депортацию, больше половины мужчин. Кроме того, 789 человек старше 60 лет.
Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии сообщили, что более тысячи россиян могут быть депортированы из-за того, что они вовремя не подали документы для получения вида на жительство.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом сказала, что российским ведомствам и регионам уже давно дали поручение подготовиться к размещению, трудоустройству и пенсионному обеспечению мигрантов, пишет RT.
17:27:47 04-01-2024
Ну и кто им виноват?
19:00:34 04-01-2024
а давайте в ответочку депортирует 5 тысяч латышей и тоже всех кто старше 60 лет,в чем проблема то?
20:19:23 04-01-2024
гость (19:00:34 04-01-2024) а давайте в ответочку депортирует 5 тысяч латышей и тоже все... А эти 5 тысяч мифический латышей тоже живут в нашей прекрасной стране без документов, нарушая законы РФ, или это ваша фантазия о "справедливости"?
09:24:23 05-01-2024
Гость (20:19:23 04-01-2024) А эти 5 тысяч мифический латышей тоже живут в нашей прекрас... вы утверждаете что в местах не столь отдаленный у нас не наберется 5 тысяч латышей,так же как и нет таких кто имеет проблемы с законом?А по поводу документов-проблема аннулировать их и гражданство думается не очень большая(так для информации,у нас в стране гражданство дают по рождению,у них несколько другой подход,почему нам не использовать их же законы против их же самих?)
20:35:46 04-01-2024
гость (19:00:34 04-01-2024) а давайте в ответочку депортирует 5 тысяч латышей и тоже все... И хохлов с хохлушками