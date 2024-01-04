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Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

Депортация грозит 1167 гражданам России, которые не выполняли требования поправок к закону об иммиграции

04 января 2024, 17:15, ИА Амител

Флаг Латвии / Фото: unsplash.com
Флаг Латвии / Фото: unsplash.com

Из Латвии могут депортировать 1167 граждан России, которые не смогли выполнить требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство для проживания в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство LETA.

Среди людей, которые могут попасть под депортацию, больше половины мужчин. Кроме того, 789 человек старше 60 лет. 

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии сообщили, что более тысячи россиян могут быть депортированы из-за того, что они вовремя не подали документы для получения вида на жительство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом сказала, что российским ведомствам и регионам уже давно дали поручение подготовиться к размещению, трудоустройству и пенсионному обеспечению мигрантов, пишет RT.

Россия

Комментарии 5

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Сергей

17:27:47 04-01-2024

Ну и кто им виноват?

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гость

19:00:34 04-01-2024

а давайте в ответочку депортирует 5 тысяч латышей и тоже всех кто старше 60 лет,в чем проблема то?

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Гость

20:19:23 04-01-2024

гость (19:00:34 04-01-2024) а давайте в ответочку депортирует 5 тысяч латышей и тоже все... А эти 5 тысяч мифический латышей тоже живут в нашей прекрасной стране без документов, нарушая законы РФ, или это ваша фантазия о "справедливости"?

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гость

09:24:23 05-01-2024

Гость (20:19:23 04-01-2024) А эти 5 тысяч мифический латышей тоже живут в нашей прекрас... вы утверждаете что в местах не столь отдаленный у нас не наберется 5 тысяч латышей,так же как и нет таких кто имеет проблемы с законом?А по поводу документов-проблема аннулировать их и гражданство думается не очень большая(так для информации,у нас в стране гражданство дают по рождению,у них несколько другой подход,почему нам не использовать их же законы против их же самих?)

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Гость

20:35:46 04-01-2024

гость (19:00:34 04-01-2024) а давайте в ответочку депортирует 5 тысяч латышей и тоже все... И хохлов с хохлушками

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