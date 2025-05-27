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Из лета в зиму. Мокрый снег с дождем прошел в Тальменке, Камне-на-Оби и Мамонтово

На дороге из-за обильных осадков отмечалось ухудшение видимости

27 мая 2025, 09:25, ИА Амител

Снег в Тальменке / Фото: amic.ru
Снег в Тальменке / Фото: amic.ru

Ливневый дождь с мокрым снегом прошел ранним утром 27 мая в Тальменке и Камне-на-Оби. Осадки были настолько интенсивными, что на дороге отмечалось ухудшение видимости. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

В 9 часов утра снег в Тальменке еще шел. Жители поделились фото и видео приусадебных участков, на которых местами успел установиться временный снежный покров. Также в социальных сетях появляются фотографии снега в Мамонтово.

Как уточнила Наталия Кобякова, мокрый снег и заморозки местами возможны в Алтайском крае и в ночь на 28 мая. Максимально столбики термометров при прояснении могут опуститься до -4 градусов.
 

Заморозки / Изображение сгенерировано DALL-E

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Комментарии 1

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Гость

11:10:48 27-05-2025

Где много грешат, там и наказание. У нас, Бог миловал от этих напастей.

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