Из лета в зиму. Мокрый снег с дождем прошел в Тальменке, Камне-на-Оби и Мамонтово

На дороге из-за обильных осадков отмечалось ухудшение видимости

27 мая 2025, 09:25, ИА Амител

Снег в Тальменке / Фото: amic.ru

Ливневый дождь с мокрым снегом прошел ранним утром 27 мая в Тальменке и Камне-на-Оби. Осадки были настолько интенсивными, что на дороге отмечалось ухудшение видимости. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

В 9 часов утра снег в Тальменке еще шел. Жители поделились фото и видео приусадебных участков, на которых местами успел установиться временный снежный покров. Также в социальных сетях появляются фотографии снега в Мамонтово.

Как уточнила Наталия Кобякова, мокрый снег и заморозки местами возможны в Алтайском крае и в ночь на 28 мая. Максимально столбики термометров при прояснении могут опуститься до -4 градусов.

