Из мэрии Бийска уходит очередной заместитель главы города

Вероятно, Дмитрий Зверев перейдёт на работу в "Сибприбормаш"

16 мая 2023, 19:02, ИА Амител

Мэрия Бийска / Фото: nalog.ru

Замглавы Бийска по строительству Дмитрий Зверев в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщает "Бийский рабочий", он подал заявление об увольнении по собственному желанию – работать он будет до 9 июня.

По информации издания, Зверев будет работать на бийском "Сибприбормаше", где также будет курировать сферу строительства.

Напомним, что после прихода на пост мэра Виктора Щигрева в мэрии почти полностью сменился руководящий состав. Зверев станет уже шестым заместителем главы, который сменился за эти полгода.