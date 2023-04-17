В мэрии Бийска представили нового главу управления ЖКХ

До перехода на эту должность Ольга Петрова возглавляла схожее управление в Бийском районе

17 апреля 2023, 14:01, ИА Амител

Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru

Ольга Петрова возглавила управление ЖКХ бийской администрации. Как сообщает "Бийский рабочий", её представили в понедельник, 17 апреля, на планёрке городской мэрии.

Напомним, что Петрова до этого возглавляла управление по ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и транспорту Бийского района. Также она занимала должность замглавы администрации района. Андрей Пьянков, который ранее руководил управлением, остался работать в мэрии.

Отметим, что Петрова – уже пятый руководитель управления ЖКХ с конца 2020 года. Регулярные кадровые перестановки начались после ухода из мэрии Ксении Потехиной. Возглавить комитет успели Алексей Борин, Ирина Скобкова, а также уже упомянутый Пьянков.

Потехина тоже в ближайшее время может вернуться в мэрию, но уже в новом качестве – первого замглавы Бийска.