Из приграничных районов Белгородской области начнут вывозить детей

Ночью был нанесён массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь

31 мая 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: Вячеслав Гладков

Власти начнут вывозить детей из приграничных с Украиной Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области в Воронеж. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что ночью был нанесён массированный удар в Шебекино. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь.

"Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования", – написал он.

По его словам, сегодня в соседний регион отправляются первые 300 детей. Гладков пообещал, что постарается проводить их.

Напомним, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Кроме того, в мае на её территорию напала диверсионно-разведывательная группа противника.