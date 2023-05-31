Из приграничных районов Белгородской области начнут вывозить детей
Ночью был нанесён массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь
31 мая 2023, 14:25, ИА Амител
Власти начнут вывозить детей из приграничных с Украиной Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области в Воронеж. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что ночью был нанесён массированный удар в Шебекино. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь.
"Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования", – написал он.
По его словам, сегодня в соседний регион отправляются первые 300 детей. Гладков пообещал, что постарается проводить их.
Напомним, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Кроме того, в мае на её территорию напала диверсионно-разведывательная группа противника.
14:29:58 31-05-2023
"Всё идёт по плану " (В.В. Путин)
15:01:38 31-05-2023
Всему будет дана соответствующая оценка компетентными органами, с принятием соответствующих решений. Всё под контролем
15:45:03 31-05-2023
Гость (15:01:38 31-05-2023) Всему будет дана соответствующая оценка компетентными органа... Может лучше оценщиков в защитники перевезти ?
15:54:36 31-05-2023
Гость (15:45:03 31-05-2023) Может лучше оценщиков в защитники перевезти ?... А вот это не надо, каждый должен заниматься своим делом иначе бардак и коррупция
01:37:54 01-06-2023
ПОЗОР!!!!Или так задумано по плану снова до Москвы, отдавая территории под великий израиль, а сами наверное и дальше в Сибирь.