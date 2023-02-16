Из сериала "Мажор" вырезали сцену с Верой Брежневой

Речь идёт о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя

16 февраля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сцену с певицей Верой Брежневой вырезали из одного эпизода сериала "Мажор" на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Ксению Собчак.

Она опубликовала в социальных сетях отрывок из эпизода, в котором вырезали роль Брежневой. Речь идёт о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя.