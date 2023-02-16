Из сериала "Мажор" вырезали сцену с Верой Брежневой
Речь идёт о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя
16 февраля 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сцену с певицей Верой Брежневой вырезали из одного эпизода сериала "Мажор" на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Ксению Собчак.
Она опубликовала в социальных сетях отрывок из эпизода, в котором вырезали роль Брежневой. Речь идёт о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя.
"По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным", – написала Собчак.
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