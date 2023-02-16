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Из сериала "Мажор" вырезали сцену с Верой Брежневой

Речь идёт о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя

16 февраля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сцену с певицей Верой Брежневой вырезали из одного эпизода сериала "Мажор" на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Ксению Собчак.

Она опубликовала в социальных сетях отрывок из эпизода, в котором вырезали роль Брежневой. Речь идёт о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя.

"По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным", – написала Собчак.

Комментарии 17

  • Боже, какие идиоты... Запретить, вырезать, вырезать, запретить... На агонию уже смахивает.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Боже, какие идиоты... Запретить, вырезать, вырезать, запретить... На агонию уже смахивает. ***** Агония - это пена из твоего поганого рта.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Позор!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Испанский стыд...Других осуждаем, а сами....
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены, в которых снялась украинская певица Вера Брежнева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила газета.ру ------- Выписана из русских. Классика))))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Позор! **** Позор Вере Галушке, взявшей себе погоняло Брежнева.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Агония - это пена из твоего поганого рта. - Больше, больше эмоций. Посадить, отправить на СВО, выслать из страны, расстрелять - а то просто пена и поганый это как-то мелко для патриота.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а есть такой сериал? Нам вот некогда смотреть сериальчики, в жизни мажоров машущих стволами хватает.....
    16 февраля, Гость   Ответить
  • это как-то мелко для патриота. **** Зато самое то для либерашки поганой.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • совок процветает
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на украине, там запретили любое инакомыслие, а если что, то в лучшем случае к столбу скотчем примотают
    16 февраля, Гость   Ответить
  • на украине, там запретили - а в Америке негров вешают...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Галушка- позорница!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Нечего галушками баловаться! Своих актрис полно...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Галушка собчаку пожаловалась или собчак сериал 16 года по телевизору столь внимательно смотрит ?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Точно, вчера показывали эту серию, песня есть, а певицы нет, и танцы укоротили.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Молодцы! Не хрен им с каждого просмотра платить день и кормить этих галушек.
    18 февраля, Гость   Ответить
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