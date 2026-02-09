Из шума города — в тишину тайги. Заимка "Лесная сказка" в Белокурихе приглашает на отдых

Гостей ждут акватермальный комплекс, собственный горнолыжный склон и атмосфера уединения среди гор и леса

09 февраля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFG2CU5e

Заимка "Лесная сказка / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Когда хочется выдохнуть, сбежать от серых будней и по-настоящему отдохнуть – дорога ведет в Белокуриху. И не просто на курорт, а, пожалуй, в самый тихий его уголок. В алтайской тайге гостей принимает заимка "Лесная сказка", которая этой зимой стала еще интереснее благодаря новым возможностям для отдыха и перезагрузки.

Акватермальный комплекс

Главное обновление сезона — открытие современного акватермального комплекса с панорамным остеклением. Купание в теплой воде с видом на заснеженный лес и горные склоны превращается в спокойный, медитативный отдых.

Активные развлечения

Еще одна особенность "Лесной сказки" — собственный горнолыжный комплекс. Он подойдет как начинающим, так и уверенным райдерам. Быстрый подъемник помогает кататься без длительного ожидания, а камерная атмосфера избавляет от очередей и столпотворений.

На склоне оборудованы три трассы разной сложности с качественным покрытием. Широкий безопасный выкат делает катание комфортным, а виды с вершины горы добавляют эмоций каждому спуску. Также на территории работают беговая лыжная трасса и каток, а весь инвентарь можно взять в прокате.

Заимка "Лесная сказка / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Уютный формат для всей семьи

После активного дня гостей ждут бани, ресторан и кафе, а также большой выбор вариантов проживания, в том числе уединенные домики.

Для тех, кто любит творческий и насыщенный отдых, "Лесная сказка" подготовила анимационные программы по выходным — и для детей, и для взрослых. Игры, активности и живое общение сделают отдых по-настоящему семейным и запоминающимся.

И самое главное — здесь нет городского шума и толп туристов. Только лес, горы, чистый воздух и ощущение настоящей свободы. "Лесная сказка" подойдет для отдыха на выходных, каникулах и отпуска без долгих перелетов. Алтай ближе, чем кажется, — осталось лишь выбрать время для путешествия.

Заимка "Лесная сказка"

Адрес: Белокуриха, Лесная сказка, Таежная дорога, 9-й километр, 1

Тел.: 8-800-250-8449

"ВКонтакте"

Телеграм-канал

Сайт

АО "Санаторий "Рассия"

Реклама