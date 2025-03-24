Из списка социально значимых товаров хотят исключить продукты, уже ставшие премиальными
В Госдуме уверены, что это поможет стабилизировать цены на действительно базовые товары
24 марта 2025, 18:00, ИА Амител
В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить продукты, которые перестали быть базовыми и перешли в разряд премиальных, например, ребрышки или мясо на кости, пишут "Известия".
Депутат Госдумы Сергей Лисовский напомнил, что в перечень базовых продуктов входит все мясо, кроме бескостного, однако сегодня продукция на кости может стоить очень дорого, в частности, свиные ребрышки могут обойтись в несколько тысяч рублей за килограмм.
Парламентарий указал, что аналогичная ситуация и с некоторыми видами хлебобулочных изделий и фруктов, рыбной продукцией.
По мнению Лисовского, если исключить из списка социально значимых товаров продукты, ставшие "премиальными", это поможет стабилизировать цены на действительно базовые товары.
"Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти требования при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения цен на премиальную продукцию", – пояснил депутат.
Он также подчеркнул, что уровень бедности в России ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие продукты, увеличивается.
Перечень социально значимых товаров, который актуален на данный момент, принимали в 2010 году. В него входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие товары.
18:05:54 24-03-2025
варю собаче суп из куриных голов, и думаю, что еще пару повышений и жрать мы с ней будем из одной кастрюли.
20:07:31 24-03-2025
Гость (18:05:54 24-03-2025) варю собаче суп из куриных голов, и думаю, что еще пару повы... С - стабильность
18:17:46 24-03-2025
Ну да... Сказочники...
18:28:19 24-03-2025
- "Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них." ------ Хотят сделать список социально значимых продуктов, которые даже свиньи не будут есть.
18:46:16 24-03-2025
сразу цену не посмотрела и купила вчера не самый большой качан капусты в МР, а потом как посмотрела... ужас, почти 200 руб. это тоже премиальный продукт? огласите весь список продуктов для элиты, чтобы простые люди даже не думали посмотреть в их сторону. мясо, капуста, что еще?
19:57:10 24-03-2025
Элен без ребят (18:46:16 24-03-2025) сразу цену не посмотрела и купила вчера не самый большой кач...
Леночка, ну как так можно! У нас же все так хорошо! Все же прекрасно!!! А это все временно! Тьфу, дуры!
20:41:24 24-03-2025
Элен без ребят (18:46:16 24-03-2025) сразу цену не посмотрела и купила вчера не самый большой кач... Яйца, молочка, сахар, шоколад, кофе.
21:07:57 24-03-2025
Элен без ребят (18:46:16 24-03-2025) сразу цену не посмотрела и купила вчера не самый большой кач... Всё просто. Если продукт ешь без отвращения - он премиальный. Если продукт можно есть только в наказание - он точно не премиальный. Попробуй вот миску горчицы с хреном навернуть и стаканом уксуса запить. Не? Значит не премиальные 😜
08:14:39 25-03-2025
Гость (21:07:57 24-03-2025) Всё просто. Если продукт ешь без отвращения - он премиальный... Дядя Петя - ты дурак? Твой рецепт могут есть только в дурке.
07:12:49 25-03-2025
Печально слышать такие слова от депутата Госдумы.Наверно, сам банкир.
09:42:13 25-03-2025
Ну вот пошла сегрегация. Осталось в магазах два входа сделать один к премиальным продуктам, другой к обычным.
12:41:39 25-03-2025
Обычная картошка по 100-130 рублей за килограмм уже премиальный продукт или ещё нет? Полное впечатление, что ритейл соревнуется, кто выше цены задерёт. Может, пора хотя бы в Барнауле попробовать провести день без них? Купить хлеба в соседней пекарне, молока в киоске производителя и так далее. И никаких "Магнитов", "Монеток" и прочих. Интересно, смогут ли они без нас обойтись?
00:26:44 26-03-2025
Гость (12:41:39 25-03-2025) Обычная картошка по 100-130 рублей за килограмм уже премиаль... До весны картошку ещё сохранить надо, она же не в сугробе зимует. Это нормально когда она осенью продается по 20р, а весной 120р