Из списка социально значимых товаров хотят исключить продукты, уже ставшие премиальными

В Госдуме уверены, что это поможет стабилизировать цены на действительно базовые товары

24 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru

В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить продукты, которые перестали быть базовыми и перешли в разряд премиальных, например, ребрышки или мясо на кости, пишут "Известия".

Депутат Госдумы Сергей Лисовский напомнил, что в перечень базовых продуктов входит все мясо, кроме бескостного, однако сегодня продукция на кости может стоить очень дорого, в частности, свиные ребрышки могут обойтись в несколько тысяч рублей за килограмм.

Парламентарий указал, что аналогичная ситуация и с некоторыми видами хлебобулочных изделий и фруктов, рыбной продукцией.

По мнению Лисовского, если исключить из списка социально значимых товаров продукты, ставшие "премиальными", это поможет стабилизировать цены на действительно базовые товары.

"Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти требования при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения цен на премиальную продукцию", – пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что уровень бедности в России ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие продукты, увеличивается.

Перечень социально значимых товаров, который актуален на данный момент, принимали в 2010 году. В него входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие товары.