Из статики в анимацию. Как привлечь внимание лидов моушн-дизайном
Digital-агентство Zavod расскажет все, что нужно знать о моушн-дизайне
26 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jvuyy
Мир давно увяз в бесконечном потоке рекламы. В погоне за клиентами бренды тратят огромные деньги, чтобы их видели все и везде. Но разве небольшая компания может конкурировать с лидером рынка, у которого годовые обороты минимум с восемью нулями? Будем честны, точно нет. Отсюда вывод: брать нужно качеством, а не количеством. Digital-агентство Zavod* рекомендует выбрать несколько наиболее эффективных направлений и бить по ним. Но помните, что без фишек никуда. Поэтому нейросети и моушн-дизайн в помощь.
Зачем нужен моушн-дизайн
Если о нейросетях сейчас можно услышать буквально везде, то о моушн (процесс создания анимированных графических элементов) некоторые уже подзабыли. А зря! Этот ходовой инструмент закрывает сразу несколько целей:
- Привлечь и удержать внимание.
Любая статика проиграет даже самой примитивной анимации. Так устроен наш мозг. Если что-то движется, то нам интересно узнать, чем все закончится.
- Доступно донести информацию.
Кто сказал, что за раз можно разместить только один смысловой посыл или фото? С моушн ваши руки развязаны (но в пределах адекватности).
- Облегчить навигацию.
Приятный бонус для интернет-пространства. Намекните пользователю, куда кликнуть, и все будут довольны результатом. Вы – что он дошел до нужного действия. Он – что справился "без посторонней помощи".
- Усилить дизайн-проект.
Любую, даже самую красивую картинку можно сделать лучше, вдохнув в нее жизнь. Тем более что моушн-дизайн не только про 2D*-элементы, но и про анимацию персонажей, и про 3D-графику (тренд еще с 2021 года).
- Сделать акцент.
Если нужно что-то выделить – анимируйте. Это вам не жирный шрифт или капс лок. Работает безотказно, не выбивается из общего визуала и не создает впечатление, что на вас кто-то "орет".
Пример отличной интеграции моушн в видео.
Где применяется моушн-дизайн?
Моушн не ограничивается какой-то конкретной сферой, его можно применять повсеместно. Например, для маркетинговых целей. Любой баннер с анимацией на городских экранах привлечет больше внимания, чем статика. А значит, в разы лучше справится с задачами повышения узнаваемости и лидогенерации.
Соцсети тоже не обошлись без влияния анимации. Аккаунты из одних только фото и текста выглядят сухо и скудно. Моушн же реально может добавить в них жизни, при этом контент будет выглядеть на порядок дороже.
Примеры реализации моушн-дизайна для соцсетей можно посмотреть здесь.
"Любой креатив с моушн-дизайном можно вывести буквально на новый уровень. С анимацией любой макет смотрится интереснее, привлекательнее и дороже. Его хочется посмотреть еще раз, и еще. А значит, потенциальные клиенты потратят на точку соприкосновения с вашей компанией больше времени, чем на конкурентов. Вас запомнят, вас захотят", – отметил моушн-дизайнер Digital-агентства Zavod Иван Яковлев.
Анимация стала часто использоваться в UX/UI*-дизайне и веб-дизайне. Для приложений и сайтов это настоящий маст хэв (от англ. must have – должен быть, обязан быть). Классно цепляет, помогает с навигацией, да и в целом делает digital-продукт более презентабельным.
Помимо этого, моушн-дизайн отлично вписывается в рекламные ролики. Его применяют для создания дополнительной динамики в кадре, расставления акцентов и удерживания вектора внимания. И неважно, снимаются рилсы (видеоролики) или полноценные имиджевые видео.
Хотите, чтобы вас запоминали, репостили, пересылали? Тогда обратитесь за качественной анимацией в Digital-агентство Zavod.
Digital-агентство Zavod
Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110
Телефон: (3852) 202-739
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ИП Шаповалова А. Д.Реклама
12:33:53 26-01-2024
А по мне так чем больше двигается, мелькает, мельтешит, тем лучше. Нужет простой статичный дизайн. Мне казалось, мир еще 10 лет назад наелся анимации, потом пошли по пути упрощения
13:08:38 26-01-2024
"А по мне так чем больше двигается, мелькает, мельтешит, тем ХУЖЕ."