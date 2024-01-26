Digital-агентство Zavod расскажет все, что нужно знать о моушн-дизайне

26 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jvuyy

Дизайн. Графика. Компьютер / Фото: Freepik

Мир давно увяз в бесконечном потоке рекламы. В погоне за клиентами бренды тратят огромные деньги, чтобы их видели все и везде. Но разве небольшая компания может конкурировать с лидером рынка, у которого годовые обороты минимум с восемью нулями? Будем честны, точно нет. Отсюда вывод: брать нужно качеством, а не количеством. Digital-агентство Zavod* рекомендует выбрать несколько наиболее эффективных направлений и бить по ним. Но помните, что без фишек никуда. Поэтому нейросети и моушн-дизайн в помощь.

Зачем нужен моушн-дизайн

Если о нейросетях сейчас можно услышать буквально везде, то о моушн (процесс создания анимированных графических элементов) некоторые уже подзабыли. А зря! Этот ходовой инструмент закрывает сразу несколько целей:

Привлечь и удержать внимание.



Любая статика проиграет даже самой примитивной анимации. Так устроен наш мозг. Если что-то движется, то нам интересно узнать, чем все закончится.

Доступно донести информацию.



Кто сказал, что за раз можно разместить только один смысловой посыл или фото? С моушн ваши руки развязаны (но в пределах адекватности).

Облегчить навигацию.



Приятный бонус для интернет-пространства. Намекните пользователю, куда кликнуть, и все будут довольны результатом. Вы – что он дошел до нужного действия. Он – что справился "без посторонней помощи".

Усилить дизайн-проект.



Любую, даже самую красивую картинку можно сделать лучше, вдохнув в нее жизнь. Тем более что моушн-дизайн не только про 2D*-элементы, но и про анимацию персонажей, и про 3D-графику (тренд еще с 2021 года).

Сделать акцент.



Если нужно что-то выделить – анимируйте. Это вам не жирный шрифт или капс лок. Работает безотказно, не выбивается из общего визуала и не создает впечатление, что на вас кто-то "орет".

Пример отличной интеграции моушн в видео.

Где применяется моушн-дизайн?

Моушн не ограничивается какой-то конкретной сферой, его можно применять повсеместно. Например, для маркетинговых целей. Любой баннер с анимацией на городских экранах привлечет больше внимания, чем статика. А значит, в разы лучше справится с задачами повышения узнаваемости и лидогенерации.

Соцсети тоже не обошлись без влияния анимации. Аккаунты из одних только фото и текста выглядят сухо и скудно. Моушн же реально может добавить в них жизни, при этом контент будет выглядеть на порядок дороже.

Примеры реализации моушн-дизайна для соцсетей можно посмотреть здесь.

"Любой креатив с моушн-дизайном можно вывести буквально на новый уровень. С анимацией любой макет смотрится интереснее, привлекательнее и дороже. Его хочется посмотреть еще раз, и еще. А значит, потенциальные клиенты потратят на точку соприкосновения с вашей компанией больше времени, чем на конкурентов. Вас запомнят, вас захотят", – отметил моушн-дизайнер Digital-агентства Zavod Иван Яковлев.

Анимация стала часто использоваться в UX/UI*-дизайне и веб-дизайне. Для приложений и сайтов это настоящий маст хэв (от англ. must have – должен быть, обязан быть). Классно цепляет, помогает с навигацией, да и в целом делает digital-продукт более презентабельным.

Помимо этого, моушн-дизайн отлично вписывается в рекламные ролики. Его применяют для создания дополнительной динамики в кадре, расставления акцентов и удерживания вектора внимания. И неважно, снимаются рилсы (видеоролики) или полноценные имиджевые видео.

Хотите, чтобы вас запоминали, репостили, пересылали? Тогда обратитесь за качественной анимацией в Digital-агентство Zavod.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

Ватсап: +79831739948

Сайт* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); D (Дэ); UX/UI (ЮИкс/Юай).

ИП Шаповалова А. Д.

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