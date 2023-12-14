Для Льва Зулькарнаева роль Зимы в популярной картине – не первая

14 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из сериала

В касте сериала "Слово пацана" засветились не только именитые, но и молодые артисты. В том числе уроженец Тюмени Лев Зулькарнаев, который сыграл одну из ключевых ролей – Вахита Зималетдинова по прозвищу Зима.

Как сообщает 72.ru, молодому человеку всего 23 года. Он родился в 2000 году в Тюмени. В детстве Зулькарнаев писал стихи и всерьез увлекся геологией: ездил на олимпиады и в экспедиции. Несмотря на актерскую карьеру, он считает, что геологом быть не перестал, поскольку "геологов бывших не бывает".

После переезда в Москву артист поступил в ГИТИС на режиссерский факультет, после чего начал участвовать в постановках. Первый кинодебют состоялся в сериале "Коса" в 2021 году, а уже через год он сыграл главную роль в фильме "Экспресс". Лента произвела фурор на фестивале "Окно в Европу" и взяла три номинации.

Отметим, что еще до "Слова пацана" его заслуги отметили в СМИ. В 2023 году актер оказался в списке Forbes как один из 100 самых перспективных россиян до 30 лет.