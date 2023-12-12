Янковский назвал чушпанами тех, кто выложил в Сеть последние серии "Слова пацана"
В слитых эпизодах нет цветокоррекции, финальной переозвучки и основной части музыкального сопровождения
12 декабря 2023, 23:04, ИА Амител
Фото: START
В Сеть утекли рабочие версии последних серий сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", на это уже отреагировал исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.
"Кто слил, тот чушпан", – заявил он.
По информации издания, в слитых эпизодах нет цветокоррекции, финальной переозвучки и основной части музыкального сопровождения. Монтаж серий происходил в конце октября, на что указывают водяные знаки.
Ранее психолог УФСИН рассказал amic.ru, ждать ли всплеска подростковой преступности после сериала "Слово пацана".
23:50:26 12-12-2023
Ха-ха-ха!
00:23:57 13-12-2023
В 80 - 9 не было баб все мужиками были,пацан это = сопливый мальчик ,или педик или петушок
07:24:22 13-12-2023
Пацан это. Сопливы малолетка, (00:23:57 13-12-2023) В 80 - 9 не было баб все мужиками были,пацан это = сопливый ... Петушок - это ты сам. А пацан - всегда уважаемым был в своем кругу. Просто пацанами становились те, кто помладше возрастом. А насчет «мужиков» ты вообще пальцем в небо) мужик - это работяга. В блатном обществе мужик так, тянет лямку. В лучшем случае не враг, а просто нейтральный житель, который признает первенство блатных и не лезет куда ему не укажут.
02:16:47 13-12-2023
Претензий к Ивану Янковскому как к артисту нет. Он артист, сыграл как хотел режиссер. Претензий к роли, которую сыграл в сериале, тоже нет. Летчики без неба жить не могут, моряки - без моря, шахтеры - без забоя... Артисту тоже надо играть, это его жизнь. Фильм получился очень слабый. Но это не вина актеров. А режиссеру нужны были хорошие консультанты. Тогда фильм бы вышел хорошим. А то, что получилось... Люди помнят, люди оценили... Невысоко. Но может быть режиссер еще реабилитируется, время покажет. А к Ивану, повторюсь, претензий нет. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Шутка такая была на Диком Западе.
07:25:42 13-12-2023
Гость (02:16:47 13-12-2023) Претензий к Ивану Янковскому как к артисту нет. Он артист, с... Еще один кинокритик нарисовался) ты бы хоть тогда обозначил, что это твое сугубо личное сутулое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
10:12:44 13-12-2023
Гость (07:25:42 13-12-2023) Еще один кинокритик нарисовался) ты бы хоть тогда обозначил,... Смешно наблюдать за спорами в провинции по поводу фильмов. Так наивно и глупо!
11:50:36 13-12-2023
Гость (10:12:44 13-12-2023) Смешно наблюдать за спорами в провинции по поводу фильмов. Т... А какого ... ты, столичный житель, тут делаешь? Не западло тебе, голубок, с нами, обычными людьми общаться?
11:54:57 13-12-2023
Гость (11:50:36 13-12-2023) Не западло тебе, голубок, с нами, обычными людьми. его тошнит но он держится)))
18:30:03 13-12-2023
Гость (11:50:36 13-12-2023) А какого ... ты, столичный житель, тут делаешь? Не западло ... Как в зоопарк хожу. За обезьянками наблюдать интересно!
17:43:56 13-12-2023
Потом повторите " Бригаду" и "Парни из стали". И следите за криминальными новостями. Ясен пень, не Ивана же Бровкина смотреть...