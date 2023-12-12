Янковский назвал чушпанами тех, кто выложил в Сеть последние серии "Слова пацана"

В слитых эпизодах нет цветокоррекции, финальной переозвучки и основной части музыкального сопровождения

12 декабря 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: START

В Сеть утекли рабочие версии последних серий сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", на это уже отреагировал исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.

"Кто слил, тот чушпан", – заявил он.

По информации издания, в слитых эпизодах нет цветокоррекции, финальной переозвучки и основной части музыкального сопровождения. Монтаж серий происходил в конце октября, на что указывают водяные знаки.

Ранее психолог УФСИН рассказал amic.ru, ждать ли всплеска подростковой преступности после сериала "Слово пацана".