Из "ВКонтакте" пропал поиск видео с контентом +18

В администрации соцсети заявили, что такой подход позволяет поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории

14 сентября 2024, 15:31, ИА Амител

Логотип VK / Источник фото: unsplash.com

В десктопной версии "ВКонтакте" больше нельзя отключать безопасный фильтр при поиске видео, заявили в администрации соцсети.

Тем самым найти через поисковую строку видео для взрослых или с матом в названии пользователи больше не смогут.

"Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории", – подчеркнули в компании.

Телеграм-канал Rozetked отметил, что аналогичная мера уже давно действует в iOS-приложении. При этом из версии VK для Android такую возможность пока не вырезали.