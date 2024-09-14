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Из "ВКонтакте" пропал поиск видео с контентом +18

В администрации соцсети заявили, что такой подход позволяет поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории

14 сентября 2024, 15:31, ИА Амител

Логотип VK / Источник фото: unsplash.com
Логотип VK / Источник фото: unsplash.com

В десктопной версии "ВКонтакте" больше нельзя отключать безопасный фильтр при поиске видео, заявили в администрации соцсети.

Тем самым найти через поисковую строку видео для взрослых или с матом в названии пользователи больше не смогут. 

"Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории", – подчеркнули в компании.

Телеграм-канал Rozetked отметил, что аналогичная мера уже давно действует в iOS-приложении. При этом из версии VK для Android такую возможность пока не вырезали.

соцсети интернет приложения

Комментарии 7

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Гость

16:18:24 14-09-2024

Мдя... На ютуб не посмотришь научно-популярные фильмы, в вк голых тёток, на рутубе фиг что найдёшь. Первый канал что ли смотреть когда есть свободная минута?

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Гость

16:58:24 14-09-2024

NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!11111

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Гость

17:18:33 14-09-2024

Давно уже забил на этот ВК! Ерунда какая-то стала. И дело не в контенте 18+

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🤣🤣🤣

20:12:58 14-09-2024

Последнее, что держало на плаву, снесли.

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Гость

21:52:24 14-09-2024

супер, молодцы. а выше клуб извращенцев отметился что-ли?

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Гость

12:11:07 15-09-2024

Гость (21:52:24 14-09-2024) супер, молодцы. а выше клуб извращенцев отметился что-ли?... Если вас уже не интересует подобный контент, значит у вас уже все запущенно, причем, очень сильно.
Пора на приём к врачу. Срочно!

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Гость

14:44:55 19-09-2024

Гость (21:52:24 14-09-2024) супер, молодцы. а выше клуб извращенцев отметился что-ли?... я думал что извращенцы федеральное тв смотрят(

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