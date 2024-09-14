Из "ВКонтакте" пропал поиск видео с контентом +18
В администрации соцсети заявили, что такой подход позволяет поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории
14 сентября 2024, 15:31, ИА Амител
Логотип VK / Источник фото: unsplash.com
В десктопной версии "ВКонтакте" больше нельзя отключать безопасный фильтр при поиске видео, заявили в администрации соцсети.
Тем самым найти через поисковую строку видео для взрослых или с матом в названии пользователи больше не смогут.
"Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории", – подчеркнули в компании.
Телеграм-канал Rozetked отметил, что аналогичная мера уже давно действует в iOS-приложении. При этом из версии VK для Android такую возможность пока не вырезали.
16:18:24 14-09-2024
Мдя... На ютуб не посмотришь научно-популярные фильмы, в вк голых тёток, на рутубе фиг что найдёшь. Первый канал что ли смотреть когда есть свободная минута?
16:58:24 14-09-2024
NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!11111
17:18:33 14-09-2024
Давно уже забил на этот ВК! Ерунда какая-то стала. И дело не в контенте 18+
20:12:58 14-09-2024
Последнее, что держало на плаву, снесли.
21:52:24 14-09-2024
супер, молодцы. а выше клуб извращенцев отметился что-ли?
12:11:07 15-09-2024
Гость (21:52:24 14-09-2024) супер, молодцы. а выше клуб извращенцев отметился что-ли?... Если вас уже не интересует подобный контент, значит у вас уже все запущенно, причем, очень сильно.
Пора на приём к врачу. Срочно!
14:44:55 19-09-2024
Гость (21:52:24 14-09-2024) супер, молодцы. а выше клуб извращенцев отметился что-ли?... я думал что извращенцы федеральное тв смотрят(