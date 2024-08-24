В Барнауле пассажир автобуса смотрел порно рядом с ребенком

Все случилось в автобусе № 53

24 августа 2024, 14:31, ИА Амител

Пассажир автобуса / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пассажир автобуса № 53 во время поездки смотрел порно, рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, все случилось "средь бела дня рядом со стоящим ребенком".

"Что за прикол ехать в общественном транспорте и смотреть порно?" – поинтересовался горожанин.

23 августа в барнаульском ТРЦ Galaxy парень неславянской внешности самоудовлетворялся в женском туалете.