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В Барнауле пассажир автобуса смотрел порно рядом с ребенком

Все случилось в автобусе № 53

24 августа 2024, 14:31, ИА Амител

Пассажир автобуса / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Пассажир автобуса / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пассажир автобуса № 53 во время поездки смотрел порно, рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, все случилось "средь бела дня рядом со стоящим ребенком".

"Что за прикол ехать в общественном транспорте и смотреть порно?" – поинтересовался горожанин.

23 августа в барнаульском ТРЦ Galaxy парень неславянской внешности самоудовлетворялся в женском туалете.

Барнаул Происшествия

Комментарии 16

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Гость

14:39:04 24-08-2024

Как вы все надоели !Все увидят все доложат и выложат.Что вобще с людьми творится.

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Элен без ребят

15:37:54 24-08-2024

Гость (14:39:04 24-08-2024) Как вы все надоели !Все увидят все доложат и выложат.Что воб... ты ли, чо ли?

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Гость

19:38:14 24-08-2024

Гость (14:39:04 24-08-2024) Как вы все надоели !Все увидят все доложат и выложат.Что воб... Спалился!!!

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Элен без ребят

15:36:30 24-08-2024

а это не тот же самый озабоченный пассажир из женского туалета?

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Гость

17:08:12 24-08-2024

112 и вызываете полицию - номер маршрута и госномер ТС, время, описание внешности преступника - волосы, телосложение, примерный возраст. Пишете заявление и поехало делопроизводство. примерно 2 нед. штраф и заведение личного дела (производства, практики) в МВД

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Гость

23:33:03 24-08-2024

Гость (17:08:12 24-08-2024) 112 и вызываете полицию - номер маршрута и госномер ТС, врем... Всё в точку!
Недели через две вызовут, для дачи разъяснений, по заявлению.
А там уж система правосудия закрутился по-полной..

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ДМВ

07:52:43 25-08-2024

Гость (17:08:12 24-08-2024) 112 и вызываете полицию - номер маршрута и госномер ТС, врем... И будете в ментовку за свой счёт ездить, как на работу, в рабочее и свободное время, показания давать.

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Гость

18:47:18 24-08-2024

Может и смотрит. Кто запретит?

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Шинник

19:01:12 24-08-2024

Перешёл по всем ссылкам. Рядом стоящего ребёнка не увидел !!!
А может и не было никакого мальчика ?!

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Гость

19:30:36 24-08-2024

Когда-нибудь этим папарацци башню снесут, может быть тогда успокоятся.

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Элен без ребят

13:57:01 25-08-2024

почитала каменты и это ужас ребята
сколько же среди вас озлобленных и неудовлетворенных озабочек готовых смотреть порнуху в любом месте неужели в вашей интимной жизни все так плохо? мне вас жаль

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Ольга

02:52:44 26-08-2024

Смотрели в чужой телефон? А это не вмешательство в частную жизнь?

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Гость

07:03:13 26-08-2024

Ольга (02:52:44 26-08-2024) Смотрели в чужой телефон? А это не вмешательство в частную ж...
У наследников совка нет такого понятия. Вон у Элен вся жизнь только в сети и ничего. Другой нее нет.

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Гость

07:59:59 26-08-2024

Гость (07:03:13 26-08-2024) Вон у Элен вся жизнь только в сети и ничего. Другой нее нет. Да собственно и ваша жизнь проходит в наблюдении в сети за Элен. Другой видимо тоже нет.

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Гость

08:36:17 26-08-2024

Гость (07:59:59 26-08-2024) Да собственно и ваша жизнь проходит в наблюдении в сети за Э...
Вы пишите глупости. Незачем за ней наблюдать, она и так на виду. В каждой теме ее опусы. Если вы считаете их остроумными, как и свой выпад - это ваше право.

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Гость

08:51:17 26-08-2024

Гость (08:36:17 26-08-2024) Вы пишите глупости. Незачем за ней наблюдать, она и так на виду. ... Потому что проплаченная. Негативные отзывы трут. Не оскорбления, а просто противоположное мнение.

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