В Барнауле пассажир автобуса смотрел порно рядом с ребенком
Все случилось в автобусе № 53
24 августа 2024, 14:31, ИА Амител
Пассажир автобуса / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле пассажир автобуса № 53 во время поездки смотрел порно, рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По его словам, все случилось "средь бела дня рядом со стоящим ребенком".
"Что за прикол ехать в общественном транспорте и смотреть порно?" – поинтересовался горожанин.
23 августа в барнаульском ТРЦ Galaxy парень неславянской внешности самоудовлетворялся в женском туалете.
14:39:04 24-08-2024
Как вы все надоели !Все увидят все доложат и выложат.Что вобще с людьми творится.
15:37:54 24-08-2024
Гость (14:39:04 24-08-2024) Как вы все надоели !Все увидят все доложат и выложат.Что воб... ты ли, чо ли?
19:38:14 24-08-2024
Гость (14:39:04 24-08-2024) Как вы все надоели !Все увидят все доложат и выложат.Что воб... Спалился!!!
15:36:30 24-08-2024
а это не тот же самый озабоченный пассажир из женского туалета?
17:08:12 24-08-2024
112 и вызываете полицию - номер маршрута и госномер ТС, время, описание внешности преступника - волосы, телосложение, примерный возраст. Пишете заявление и поехало делопроизводство. примерно 2 нед. штраф и заведение личного дела (производства, практики) в МВД
23:33:03 24-08-2024
Гость (17:08:12 24-08-2024) 112 и вызываете полицию - номер маршрута и госномер ТС, врем... Всё в точку!
Недели через две вызовут, для дачи разъяснений, по заявлению.
А там уж система правосудия закрутился по-полной..
07:52:43 25-08-2024
Гость (17:08:12 24-08-2024) 112 и вызываете полицию - номер маршрута и госномер ТС, врем... И будете в ментовку за свой счёт ездить, как на работу, в рабочее и свободное время, показания давать.
18:47:18 24-08-2024
Может и смотрит. Кто запретит?
19:01:12 24-08-2024
Перешёл по всем ссылкам. Рядом стоящего ребёнка не увидел !!!
А может и не было никакого мальчика ?!
19:30:36 24-08-2024
Когда-нибудь этим папарацци башню снесут, может быть тогда успокоятся.
13:57:01 25-08-2024
почитала каменты и это ужас ребята
сколько же среди вас озлобленных и неудовлетворенных озабочек готовых смотреть порнуху в любом месте неужели в вашей интимной жизни все так плохо? мне вас жаль
02:52:44 26-08-2024
Смотрели в чужой телефон? А это не вмешательство в частную жизнь?
07:03:13 26-08-2024
Ольга (02:52:44 26-08-2024) Смотрели в чужой телефон? А это не вмешательство в частную ж...
У наследников совка нет такого понятия. Вон у Элен вся жизнь только в сети и ничего. Другой нее нет.
07:59:59 26-08-2024
Гость (07:03:13 26-08-2024) Вон у Элен вся жизнь только в сети и ничего. Другой нее нет. Да собственно и ваша жизнь проходит в наблюдении в сети за Элен. Другой видимо тоже нет.
08:36:17 26-08-2024
Гость (07:59:59 26-08-2024) Да собственно и ваша жизнь проходит в наблюдении в сети за Э...
Вы пишите глупости. Незачем за ней наблюдать, она и так на виду. В каждой теме ее опусы. Если вы считаете их остроумными, как и свой выпад - это ваше право.
08:51:17 26-08-2024
Гость (08:36:17 26-08-2024) Вы пишите глупости. Незачем за ней наблюдать, она и так на виду. ... Потому что проплаченная. Негативные отзывы трут. Не оскорбления, а просто противоположное мнение.