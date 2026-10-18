Из-за атак БПЛА жителей Петербурга призвали минимизировать поездки на автомобилях

Перекрыт центральный участок магистрали от набережной Екатерингофки до Шкиперского протока

18 октября 2026, 12:33, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Санкт‑Петербурге из‑за атаки беспилотников перекрыт центральный участок Западного скоростного диаметра, сообщает городской комитет по транспорту.

Ограничение действует в обоих направлениях: движение закрыто на отрезке от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток, а также в обратную сторону. Власти призывают горожан следить за дорожной обстановкой и по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле.

В Красногвардейском районе на некоторое время приостанавливалось движение трамваев № 8, 59, 63 и 64 — к 07:02 мск оно было восстановлено. При этом автобусы № 24, 77 и 92 пока следуют по временным маршрутам. Их трасса проходит через проспекты Наставников, Косыгина, Индустриальный и Энтузиастов, улицу Передовиков, станцию метро "Ладожская", шоссе Революции и Ленскую улицу.

Как уточнили в комитете, указанные автобусные маршруты временно дублируют трамвайные: автобус № 24 заменяет трамвай № 8, № 77 — трамвай № 63, а № 92 — трамвай № 59. Напомним, в ночь на 18 октября беспилотники ВСУ атаковали в Петербурге ЦОД VK и нефтяной терминал. Силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры.