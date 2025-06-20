Из-за чего на Алтае так много комаров в 2025 году и почему их не станет заметно меньше?
Вторая волна половодья создала идеальные условия для комариного нашествия, говорит метеоролог Александр Люцигер
20 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Огромное количество комаров, мешающих наслаждаться летом жителям Алтайского края, появилось из-за погодного фактора. Об этом в программе "Переговорка" на amic.ru рассказал замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер. По его словам, половодье в регионе проходило спокойно, но в самом конце обстоятельства сошлись таким образом, что для размножения комаров были созданы идеальные условия.
Первая волна половодья в Алтайском крае прошла спокойно, подчеркнул Люцигер. Весна пришла на две-три недели раньше средних многолетних дат, и снег сошел очень быстро.
"Были лишь локальные затопления пониженных участков рельефа, где-то вода перетекла через дорожное полотно, но никаких критических моментов не было. Почва впитала в себя практически весь запас влаги", – пояснил метеоролог.Он рассказал, что в первую волну пойма Оби в районе Барнаула так и осталась сухой: никакие критические отметки превышены не были.
А во вторую волну половодья (вернее, в самом ее конце) уровень воды превысил критические отметки: пойму затопило.
"19 мая на территории Республики Алтай выпали существенные осадки. Эта вода "догнала" пик талой воды весеннего половодья. Это привело к тому, что в Барнауле мы превысили критическую отметку", – пояснил Люцигер.По его словам, теперь пойма остается затопленной. Кардинально ситуация вряд ли поменяется до конца лета.
"Часть воды ушла, но часть осталась в пониженных участках рельефа. И теперь она никуда не денется. Частично испарится, но эти места будут пополняться осадками", – добавил синоптик. Напомним, для комаров теплая погода и повышенная влажность – идеальные условия. Они размножаются именно в спокойных водоемах, это и стало одним из факторов, что в этом году их так много. Соответственно, и до конца лета условия для продолжения комариного нашествия сохранятся.
При этом специалист подчеркнул, что отвечает лишь за свою область. Есть и другие факторы, влияющие на численность комаров: циклы их размножения, наличие стрекоз и другие.
В "Переговорке" Александр Люцигер говорил о том, как меняется погода в Алтайском крае и как ее прогнозируют. Каким будет лето в 2025 году и почему регион все чаще накрывают залповые дожди, смотрите в нашем видео.
09:27:51 20-06-2025
Чем комары там питаются в болоте, чтобы размножаться? Неужели доноров завозят.
09:36:36 20-06-2025
Гость (09:27:51 20-06-2025) Чем комары там питаются в болоте, чтобы размножаться? Неужел... это как спросить - почему сотрудники администрации такие кругленькие и пышные, хотя в буфете особо не разгуляешься 8-)))
15:59:01 20-06-2025
Гость (09:27:51 20-06-2025) Чем комары там питаются в болоте, чтобы размножаться? Неужел... Добрый день, комары прекрасно обходятся без крови, питаясь соком растений , ( из школьной программы биологии)
09:31:32 20-06-2025
Наличие стрекоз - влияет, как бы не так... Наличие ума, институтов и лабораторий - влияет на то чтобы избавиться в городской среде от нашествий насекомых.
09:34:34 20-06-2025
климат стал влажный и жаркий - питательная среда.
по той же причине змей стало больше.
а еще в в десятых годах комаров травить перестали.
09:52:33 20-06-2025
Как говорила директор завода из "Москва слезам не верит" - Да никого не интересует, почему их много, всех интересует, что сделано, чтобы их стало мало.
10:02:18 20-06-2025
Гость (09:52:33 20-06-2025) Как говорила директор завода из "Москва слезам не верит" - Д... я вчера лично уничтожил штук 20.
12:43:04 20-06-2025
Musik (10:02:18 20-06-2025) я вчера лично уничтожил штук 20.... Слабовато, я вчера, по пути домой, наверное не меньше сотни угрохал)
10:16:09 20-06-2025
В Сибири живем....
11:19:57 20-06-2025
Люсьен Комарову забыли спросить
12:07:11 20-06-2025
Травить надо
12:23:00 20-06-2025
наукоградец (11:19:57 20-06-2025) Люсьен Комарову забыли спросить... Нашли у кого спрашивать.....
она ж по интригам спец, а от комаров у неё только фамилия такая
13:28:30 20-06-2025
Чудные люди, давайте еще искать причины, почему зимой снег, а осенью дождь...
15:20:19 20-06-2025
Внимательный из Б (13:28:30 20-06-2025) Чудные люди, давайте еще искать причины, почему зимой снег,... Не мешайте человеку, он за это деньги получает)))
15:39:11 20-06-2025
Объясните, почему в Новосибирске, Черепаново нет комаров и тем более в Академгородке. Видимо там заботятся о людях и проводится обработка.
15:58:11 20-06-2025
Ирина (15:39:11 20-06-2025) Объясните, почему в Новосибирске, Черепаново нет комаров и ...
В Черепанове, а не в Черепаново. "Дело было в Пенькове" знаете фильм?
19:33:54 20-06-2025
Гость (15:58:11 20-06-2025) В Черепанове, а не в Черепаново. "Дело было в Пенькове"... город Пеньков - в Пенькове, село Пеньково - в Пеньково. А так можно и договориться. Дело было под Ровно. По хохлятски = дело было под Ривне.
16:08:12 20-06-2025
Стрекоз надо размножать чтобы комаров не было. Вот этим пусть наши биологи и займутся
17:22:53 20-06-2025
Где какие комары?Один-два десятка жужжат летают и все...
17:30:37 20-06-2025
Гость (17:22:53 20-06-2025) Где какие комары?Один-два десятка жужжат летают и все...... Приезжайте в Барнаул, они все здесь))))
10:21:47 22-06-2025
Гость (17:30:37 20-06-2025) Приезжайте в Барнаул, они все здесь))))... Да нуу, вы в лес заедьте они там вообще ни на какие репеленты не реагируют им прям пофиг)))
08:00:15 25-06-2025
Какое половодье? В Славгороде вода ушла очень быстро, а комарье с мая заедает просто. И нет перерыва ни какого. За 34 года, как я живу в Славгороде, такого не было никогда!
08:01:50 25-06-2025
И кстати, стрикоз в Славгородском районе нет вообще.
08:12:57 25-06-2025
Руслана (08:01:50 25-06-2025) И кстати, стрикоз в Славгородском районе нет вообще.... В Барнауле тоже стрикоз нет. Как и нигде в мире. СтрЕкозы есть.
17:13:45 13-07-2025
В Кулиндинском и Благоведенском районах тоже их тьма! Там стрекоз так вообще нет. Писали где-то что поля травили и их нечаяно потравили и так потравили хорошо, что они до сих пор там не живут. Поля все заросли, не обробатываю ничем, вот им там отличное место для жизни.