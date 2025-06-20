Из-за чего на Алтае так много комаров в 2025 году и почему их не станет заметно меньше?

Вторая волна половодья создала идеальные условия для комариного нашествия, говорит метеоролог Александр Люцигер

20 июня 2025, 09:20, ИА Амител

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Огромное количество комаров, мешающих наслаждаться летом жителям Алтайского края, появилось из-за погодного фактора. Об этом в программе "Переговорка" на amic.ru рассказал замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер. По его словам, половодье в регионе проходило спокойно, но в самом конце обстоятельства сошлись таким образом, что для размножения комаров были созданы идеальные условия.

Первая волна половодья в Алтайском крае прошла спокойно, подчеркнул Люцигер. Весна пришла на две-три недели раньше средних многолетних дат, и снег сошел очень быстро.

"Были лишь локальные затопления пониженных участков рельефа, где-то вода перетекла через дорожное полотно, но никаких критических моментов не было. Почва впитала в себя практически весь запас влаги", – пояснил метеоролог.Он рассказал, что в первую волну пойма Оби в районе Барнаула так и осталась сухой: никакие критические отметки превышены не были.

А во вторую волну половодья (вернее, в самом ее конце) уровень воды превысил критические отметки: пойму затопило.

"19 мая на территории Республики Алтай выпали существенные осадки. Эта вода "догнала" пик талой воды весеннего половодья. Это привело к тому, что в Барнауле мы превысили критическую отметку", – пояснил Люцигер.По его словам, теперь пойма остается затопленной. Кардинально ситуация вряд ли поменяется до конца лета.

"Часть воды ушла, но часть осталась в пониженных участках рельефа. И теперь она никуда не денется. Частично испарится, но эти места будут пополняться осадками", – добавил синоптик. Напомним, для комаров теплая погода и повышенная влажность – идеальные условия. Они размножаются именно в спокойных водоемах, это и стало одним из факторов, что в этом году их так много. Соответственно, и до конца лета условия для продолжения комариного нашествия сохранятся.

При этом специалист подчеркнул, что отвечает лишь за свою область. Есть и другие факторы, влияющие на численность комаров: циклы их размножения, наличие стрекоз и другие.

В "Переговорке" Александр Люцигер говорил о том, как меняется погода в Алтайском крае и как ее прогнозируют. Каким будет лето в 2025 году и почему регион все чаще накрывают залповые дожди, смотрите в нашем видео.