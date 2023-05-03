Из-за чего заблокировали счета Инстасамки, попавшей в "черный список блогеров"?

По данным СМИ, в отношении скандально известной блогерши идёт проверка

03 мая 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: сообщество Instasamka во "ВКонтакте"

Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам блогерши и певицы Инстасамки. Об этом сообщает Mash. По данным издания, блокировка связана с проверкой, которую начали в отношении интернет-звезды.

Кстати, это уже далеко не первая история с известными блогерами и налогами, развернувшаяся в 2023 году.

О том, за что заблокировали счета Инстасамки и как это связано с "чёрным списком блогеров", куда она угодила чуть раньше, – в материале amic.ru.

1 Кто такая Инстасамка? Настоящее имя Инстасамки Дарья Зотеева. Она родилась 11 мая 2000 года. Девушка – очень популярная в России блогерша. С 2017 года она начала публиковать в соцсетях короткие ролики – вайны – и быстро стала набирать популярность. Аудиторию (в основном молодую) она привлекала ярким образом: длинными ногтями, татуировками, вызывающим внешним видом. В одном только "ВКонтакте" на сообщество Инстасамки подписано 1,1 млн человек. Уже став известной блогершей, Инстасамка начала ещё и музыкальную карьеру. Всего она выпустила 8 альбомов в жанре рэп и поп. Темы её композиций тоже вызывающие и предельно скандальные. В 2019 году Инстасамка заняла третье место в списке самых популярных девушек России по версии Google.

2 За что по счетам Инстасамки приостановили все операции? Mash, сообщивший о блокировке, связывает её с недавно опубликованным "чёрным списком блогеров", куда попала и Инстасамка. Издание полагает, что в отношении блогерши начали проверку, в связи с чем и закрыли ей доступ к операциям.

3 Что за проверку налоговики начали в отношении Инстасамки? Сообщается, что Дарью Зотееву будут проверять на предмет неуплаты налогов и отмывания денег.

4 Какие проблемы с законом были у Инстасамки раньше? Раньше интерес правоохранителей к Инстасамке не был связан с финансами. Девушку и её деятельность проверяли на предмет растления детской психики и склонения к проституции. Известно также, что последние запланированные концерты певицы внезапно отменили "по неизвестным причинам".

5 Что такое "чёрный список блогеров", куда угодила Инстасамка? Это неофициальный список блогеров-миллионников, который в конце апреля опубликовали российские СМИ. Сообщалось, что правоохранители проверят всех людей из этого списка и выяснят, платят ли они налоги и не отмывают ли деньги. В реестр попало 32 человека, включая блогера Гусейна Гасанова, певца Егора Крида, ведущую Викторию Боню и многих других интернет-звёзд. В отношении некоторых блогеров, которые фигурируют в списке, уже начались проверки и даже задержания.