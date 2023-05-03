Из-за чего заблокировали счета Инстасамки, попавшей в "черный список блогеров"?
По данным СМИ, в отношении скандально известной блогерши идёт проверка
03 мая 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: сообщество Instasamka во "ВКонтакте"
Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам блогерши и певицы Инстасамки. Об этом сообщает Mash. По данным издания, блокировка связана с проверкой, которую начали в отношении интернет-звезды.
Кстати, это уже далеко не первая история с известными блогерами и налогами, развернувшаяся в 2023 году.
О том, за что заблокировали счета Инстасамки и как это связано с "чёрным списком блогеров", куда она угодила чуть раньше, – в материале amic.ru.
1
Кто такая Инстасамка?
Настоящее имя Инстасамки Дарья Зотеева. Она родилась 11 мая 2000 года. Девушка – очень популярная в России блогерша. С 2017 года она начала публиковать в соцсетях короткие ролики – вайны – и быстро стала набирать популярность. Аудиторию (в основном молодую) она привлекала ярким образом: длинными ногтями, татуировками, вызывающим внешним видом.
В одном только "ВКонтакте" на сообщество Инстасамки подписано 1,1 млн человек.
Уже став известной блогершей, Инстасамка начала ещё и музыкальную карьеру. Всего она выпустила 8 альбомов в жанре рэп и поп. Темы её композиций тоже вызывающие и предельно скандальные.
В 2019 году Инстасамка заняла третье место в списке самых популярных девушек России по версии Google.
2
За что по счетам Инстасамки приостановили все операции?
Mash, сообщивший о блокировке, связывает её с недавно опубликованным "чёрным списком блогеров", куда попала и Инстасамка. Издание полагает, что в отношении блогерши начали проверку, в связи с чем и закрыли ей доступ к операциям.
3
Что за проверку налоговики начали в отношении Инстасамки?
Сообщается, что Дарью Зотееву будут проверять на предмет неуплаты налогов и отмывания денег.
4
Какие проблемы с законом были у Инстасамки раньше?
Раньше интерес правоохранителей к Инстасамке не был связан с финансами. Девушку и её деятельность проверяли на предмет растления детской психики и склонения к проституции.
Известно также, что последние запланированные концерты певицы внезапно отменили "по неизвестным причинам".
5
Что такое "чёрный список блогеров", куда угодила Инстасамка?
Это неофициальный список блогеров-миллионников, который в конце апреля опубликовали российские СМИ. Сообщалось, что правоохранители проверят всех людей из этого списка и выяснят, платят ли они налоги и не отмывают ли деньги.
В реестр попало 32 человека, включая блогера Гусейна Гасанова, певца Егора Крида, ведущую Викторию Боню и многих других интернет-звёзд.
В отношении некоторых блогеров, которые фигурируют в списке, уже начались проверки и даже задержания.
6
У каких блогеров были проблемы с законом в 2023 году?
Первой известной блогершей, которой в 2023-м заинтересовалась полиция, стала Lerchek, известная как Валерия Чекалина. Сообщалось, что девушка вместе с мужем задолжала налогов на 300 млн рублей.
А другая громкая история разворачивается сейчас. 27 апреля стало известно о задержании "королевы марафонов" Елены Блиновской. По данным следствия, только за период с 2019 по 2021-й девушка не уплатила налогов на 918 млн рублей.
16:45:22 03-05-2023
Шепнув прощай, избе с конями * Пропали бабы в инстаграме
16:47:51 03-05-2023
А можно всю ее заблокировать?
17:09:39 03-05-2023
Так Яндекс доставки, валлберисы, озоны тоже блокируйте, там ведь так же дробление на самозанятых, и прочие уходы от налогов!
17:23:55 03-05-2023
Гость (17:09:39 03-05-2023) Так Яндекс доставки, валлберисы, озоны тоже блокируйте, там ... вас заклинило?