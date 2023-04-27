Вспоминаем главные взлёты и падения карьеры знаменитой инфоблогерши

27 апреля 2023, 17:20, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: кадр из видео на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!"

Известного российского блогера Елену Блиновскую задержали неподалёку от российской границы 27 апреля. По данным следствия, девушка пыталась сбежать из страны. Кроме того, в отношении неё завели уголовное дело.

Блиновская уже не первый год вызывает бурю эмоций у пользователей Сети. Одни верят, что блогер помогает людям круто изменить свою жизнь в лучшую сторону. Другие утверждают, что девушка просто пользуется доверчивостью россиян и зарабатывает на них деньги. Ну а огромное состояние блогера неизменно остаётся главным предметом обсуждений.

Рассказываем, кто такая Елена Блиновская, почему она стала популярной, как заработала свои миллионы и почему угодила под следствие.

1 Кто такая Елена Блиновская? Елена Останина (это девичья фамилия Блиновской) – известный в Рунете инфоблогер и коуч. Родилась 25 августа 1981 года в Кировской области, в посёлке Опарино. Но когда Елена была ещё маленькой, семья переехала в Ярославль. Там, как указывает сама блогер, она училась в школах № 59 и 96, после чего окончила Ярославский госуниверситет по специальности "бухгалтерский учёт". Работала в рекламном агентстве, но ещё в молодости мечтала о собственном деле. С первым проектом Блиновской помог её муж. Но вскоре предпринимательство наскучило девушке, и она посвятила себя семье. Будучи в декрете, увлеклась темой саморазвития и личностного роста. Елена сама начала активно проходить курсы. Как писал StarHit, она была на лекциях Тони Роббинса, Джона Кехо, Экхарта Толле и многих других знаменитых коучей. Вскоре начала вести и свои курсы. Кроме того, прошла переподготовку в МГУ по специальности "Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса". В какой-то момент к курсам добавились и авторские "марафоны желаний" от Блиновской.

2 Почему Блиновская стала такой популярной? Популярность к Блиновской приходила постепенно. Свои первые "марафоны желаний", которыми в итоге и прославилась блогер, она устраивала только для самых близких подруг. Это было в 2015 году. Инициатива оказалась очень популярной, поэтому постепенно Елена начала подключать к своим играм пользователей соцсетей. Реклама в интернете сработала, и уже к 2016-му "марафоны" стали массовыми. К слову, в том же году Блиновская выиграла конкурс "Миссис Россия – International", став ещё более популярной. А в 2017 году о ней уже узнали как о состоятельном блогере. Девушка пышно отметила юбилей свадьбы, пригласив в родной Ярославль певицу Елену Темникову. В 2018 году её "марафоны желаний" стали официальным товарным знаком. Проект становился всё масштабнее, а курсы уже организовывала не сама Блиновская, а её команда. Ещё один виток популярности произошёл в 2021 году, когда уже богатая Блиновская дала интервью Ксении Собчак. Видео стало вирусным и скандальным, его ещё долго обсуждали в Сети. Собеседники много говорили о состоянии Блиновской, хотя своих доходов та так и не раскрыла. С этого момента о Блиновской заговорили все кому не лень. И записываться к ней на "марафоны" стало гораздо больше людей.

3 Откуда стало известно о доходах Блиновской и при чём тут Алтай? То, что Блиновская очень богата, стало очевидно после её поездки на Алтай в 2021 году. Здесь блогер с размахом отметила свой 40-й день рождения. На юбилей к Елене приехали многие знаменитости. Например, гостем мероприятия был Филипп Киркоров, а ведущими – Иван Ургант и Ксения Собчак. Сообщалось, что на торжество Блиновская потратила около 120 млн рублей.

4 На чём Елена Блиновская заработала своё состояние? На своих "Марафонах желаний". Как объясняет сама Блиновская, суть "марафона" в том, что исполнить можно любые мечты, если их правильно загадывать. Как утверждает блогер, участники имеют возможность круто поменять свою жизнь. Кстати, на случай, если "марафон" не поможет, объяснение тоже имеется – значит, участник мечтал как-то не так. Уже к 2022-му Блиновская запустила пять самостоятельных проектов. Участие в "Марафоне желаний" составляло от 4,5 тысячи рублей. При этом VIP-участие можно было купить за 200 и даже за 300 тысяч. Другой проект – "Стань и получишь" – обходился участникам в 6 тысяч рублей. Доступ к "Финансовому марафону" Блиновская открывала за 5 тысяч рублей. Ещё один её "марафон" – "Предназначение" – автор оценила в 7 тысяч рублей. Наконец, раздел "Про отношения" обходился в 10 тысяч рублей. два миллиарда рублей в год, пишет 27 млн долларов. Количество людей, которые купили участие в различных "марафонах" у Блиновской, неизвестно. Но предварительно оборот её проектов оценивается примерно вв год, пишет Пятый канал . К слову, это около

5 Сколько зарабатывает Елена Блиновская? Точная сумма неизвестна. Forbes писал, что за 2020-й выручка Блиновской составила 330 млн рублей, а чистая прибыль – около 200 млн рублей. О деньгах Блиновская говорила и в интервью у Собчак. Впрочем, о своих доходах она рассказывала очень расплывчато. Блогер поведала, что одних только налогов платит десятки миллионов. "Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов… Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну это точно переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер – одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей", – рассказывала Блиновская ведущей. Сама Собчак, делая позднее расследование об "инфоцыганах", оценила годовой доход инфоблогера в 4 млрд рублей.

6 Что известно о семье Елены Блиновской? Муж Елены – предприниматель Алексей Блиновский. Известно, что с 2017 года он был учредителем множества различных бизнесов: от добычи драгоценных металлов до ресторанов и магазинов одежды. Подробнее обо всех начинаниях Блиновского писал портал НГС . Большинство из них к настоящему моменту уже закрыты. Сама инфоблогер не скрывала, что муж также участвует и в её бизнес-проектах. У пары четверо детей: три сына и младшая дочь.

7 За что задержали Елену Блиновскую? Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Известно, что налоги она платила по упрощённой системе, где есть строгий лимит, – не более 150 млн рублей доходов в год. Но Блиновская зарабатывала больше, сообщили в пресс-службе российского Следкома Задержание Блиновской / Фото: Следком России "По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей", – говорится в сообщении ведомства. В отношении Блиновской возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления". Кроме того, Блиновскую подозревают в легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

8 Что грозит Елене Блиновской? Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей или в размере дохода за период до трёх лет. Кроме того, нарушителю могут назначить принудительные работы или лишение свободы сроком до трёх лет.

9 Были ли у Блиновской проблемы с законом? Были. В 2023-м году на Блиновскую пожаловались в прокуратуру. Как писали СМИ, заявление поступило от женщин, уверенных, что их обманули. Они купили участие в марафонах, но их жизнь никак не улучшилась. Заодно правоохранители принялись проверять и налоговую отчётность инфоблогера. Писали, что дома у Блиновской прошли обыски.