Какие дороги перекроют в Барнауле 12 июня
Социалистический закроют на три дня
12 июня 2023, 06:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле из-за празднования Дня России перекроют несколько дорожных участков, сообщили в мэрии.
С 09:00 10 июня до 15:00 13 июня движение закрыли по проспекту Социалистическому – от улицы Молодёжной до Димитрова.
С 08:00 до 23:00 12 июня нельзя будет проехать по улице Мерзликина на участке от проспекта Социалистического до переулка Геблера.
Напомним, в День России в Барнауле ограничат продажу спиртного ради обеспечения порядка в общественных местах.
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18:31:16 07-06-2023
АДминистрации загодя закупились. А нам, холопам, ни к чему это баловство. Все основные слова ругательств посылаю в их адрес. Пусть слушают.