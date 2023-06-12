Какие дороги перекроют в Барнауле 12 июня

Социалистический закроют на три дня

12 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за празднования Дня России перекроют несколько дорожных участков, сообщили в мэрии.

С 09:00 10 июня до 15:00 13 июня движение закрыли по проспекту Социалистическому – от улицы Молодёжной до Димитрова.

С 08:00 до 23:00 12 июня нельзя будет проехать по улице Мерзликина на участке от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

Напомним, в День России в Барнауле ограничат продажу спиртного ради обеспечения порядка в общественных местах.