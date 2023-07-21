В Барнауле из-за дыры в асфальте до 22 июля перекрыли часть улицы Аванесова
На месте ремонтируют канализационный коллектор
21 июля 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле 21 июля с 14:30 закрыли четную сторону улицы Аванесова для ремонта канализационного коллектора, сообщили в мэрии.
"Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию в районе дома № 108 по улице Аванесова. На данном участке будет организовано реверсивное движение", – пояснили в пресс-службе.
Устранить повреждение планируют уже к утру 22 июля. Схема проезда до этого времени выглядит так:
Напомним, работы здесь проводят из-за того, что на участке образовалась огромная дыра в асфальте.
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