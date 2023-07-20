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В Барнауле приступили к ремонту улицы 1905 года

Работы подрядчик планирует выполнить в течение трех недель

20 июля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приступили к ремонту дороги по улице 1905 года, сообщили в мэрии.

Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна. Там уже фрезеруют основание проезжей части. Затем выполнят демонтаж и устройство бордюрного камня. Параллельно рабочие начнут ремонтировать тротуар. Завершающим этапом станет устройство верхнего слоя асфальта.

Выполнить все работы на объекте подрядчик "Сибинвест" планирует в течение трех недель.

Барнаул Хорошие новости Дорожный ремонт

Комментарии 5

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гость

14:47:57 20-07-2023

шония доволен

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Гость

15:11:05 20-07-2023

Сначала хотел приспроситься а что все более важные улицы и трассы в городе уже отремонтировали? А потом сопоставил первое сообщение и дом на 1905 года, 25, и вопросов не стало.

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Гость

16:05:30 20-07-2023

Гость (15:11:05 20-07-2023) Сначала хотел приспроситься а что все более важные улицы и т... Дак там дорога раздолбана так, что наверное только на 280 лет Барнаулу еще хуже.

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Гость

15:18:01 20-07-2023

В детстве ходил там в школу по большим вонючим лужам сыворотки, вытекающей из-под ворот молокозавода.

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Гость1

16:41:06 20-07-2023

Ну надо же чудеса то какие, улицы ремонтируют. Только бы весной ремонт не" потек".

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