В Барнауле приступили к ремонту улицы 1905 года
Работы подрядчик планирует выполнить в течение трех недель
20 июля 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приступили к ремонту дороги по улице 1905 года, сообщили в мэрии.
Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна. Там уже фрезеруют основание проезжей части. Затем выполнят демонтаж и устройство бордюрного камня. Параллельно рабочие начнут ремонтировать тротуар. Завершающим этапом станет устройство верхнего слоя асфальта.
Выполнить все работы на объекте подрядчик "Сибинвест" планирует в течение трех недель.
14:47:57 20-07-2023
шония доволен
15:11:05 20-07-2023
Сначала хотел приспроситься а что все более важные улицы и трассы в городе уже отремонтировали? А потом сопоставил первое сообщение и дом на 1905 года, 25, и вопросов не стало.
16:05:30 20-07-2023
Гость (15:11:05 20-07-2023) Сначала хотел приспроситься а что все более важные улицы и т... Дак там дорога раздолбана так, что наверное только на 280 лет Барнаулу еще хуже.
15:18:01 20-07-2023
В детстве ходил там в школу по большим вонючим лужам сыворотки, вытекающей из-под ворот молокозавода.
16:41:06 20-07-2023
Ну надо же чудеса то какие, улицы ремонтируют. Только бы весной ремонт не" потек".