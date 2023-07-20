В Барнауле приступили к ремонту улицы 1905 года

Работы подрядчик планирует выполнить в течение трех недель

20 июля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приступили к ремонту дороги по улице 1905 года, сообщили в мэрии.

Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна. Там уже фрезеруют основание проезжей части. Затем выполнят демонтаж и устройство бордюрного камня. Параллельно рабочие начнут ремонтировать тротуар. Завершающим этапом станет устройство верхнего слоя асфальта.

Выполнить все работы на объекте подрядчик "Сибинвест" планирует в течение трех недель.