Никита Кологривый / Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске, сообщил Telegram-канал Mash. Задержание связано с дебошем, который артист накануне устроил в одном из местных ресторанов. После этого актер планировал улететь в Москву, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать. Теперь звезде сериала "Слово пацана" может грозить даже арест.
О том, что за скандал с Никитой Кологривым случился в Новосибирске и какое наказание его ждет, – в материале amic.ru.
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Что за скандал с Никитой Кологривым произошел в Новосибирске?
Актер устроил дебош в одном из заведений города. Как сообщило издание "Абзац", инцидент произошел в лаундж-баре Tangiers Lounge.
Сообщается, что в заведение Кологривый вместе с компанией пришел примерно в час ночи. А уже ближе к трем часам актер, перебравший с алкоголем, начал приставать к одной из официанток. По словам очевидцев, он лег девушке на колени и стал делать ей предложения интимного характера. Получив отказ, укусил сотрудницу заведения за ногу. Также те, кто был в баре, говорят, что Кологривый пытался трогать девушку за интимные места.
Когда за официантку заступились коллеги, актер попытался спровоцировать драку. На то, чтобы его успокоить, потребовалось не меньше получаса. Дело закончилось вызовом полиции.
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Как задержали Никиту Кологривого?
Кологривого задержали на следующий день, 20 марта. Как сообщает Telegram-канал Baza, в этот день актер планировал улететь в Москву. Но еще до вылета полицейские нагрянули в пятизвездочный отель, где проживал артист.
Издание утверждает, что с полицейскими Кологривый столкнулся случайно. Те в этот момент лишь пытались узнать у служащих, в каком номере живет актер. А он в это время сам спустился в лобби.
Никиту Кологривого задержали и отвезли в отдел полиции. Видео, как он заходит в участок, опубликовало издание НГС.
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В чем подозревают Кологривого?
Пока официальной информации об этом нет. СМИ сообщают, что в отношении Кологривого могут возбудить дело по статье "Хулиганство".
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Что грозит Никите Кологривому после дебоша в новосибирском ресторане?
По предварительной информации, за учиненный дебош актеру может грозить до 15 суток ареста.
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Какие последствия новосибирского скандала уже настигли Кологривого?
Известно, что Никита Кологривый уже не сыграет в гала-концерте "Жванецкий", который должен пройти в московском "Барвиха Luxury Village".
Изначально актер должен был в нем участвовать, но теперь его имя пропало из списка артистов на официальном сайте.
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Кто такой Никита Кологривый и чем он известен?
Никита Кологривый – российский актер театра и кино. Он известен по ролям в сериалах "Оффлайн" и "Два холма", а также Емели в фильме "По щучьему велению". Но настоящая популярность пришла к артисту в 2024 году после его роли Кащея в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
16:52:26 20-03-2024
Отшили как сявку
17:25:58 20-03-2024
Каннибализм - это плохо, не надо есть людей...
17:45:54 20-03-2024
Ученик Панина?
17:55:27 20-03-2024
Слово чушпана...
19:15:35 20-03-2024
может обнулить очередную актёрскую перхоть?
19:18:37 20-03-2024
А я один не смотрел этот сериал?
20:48:16 20-03-2024
Гость (19:18:37 20-03-2024) А я один не смотрел этот сериал?... Не смотрела и не собираюсь. Вообще не понимаю эту моду на 80-90 -е. Ничего хорошего там не было, если не считать мою молодость. А глядя, как сейчас живет , одевается молодёжь и какие возможности имеет, (при желании), вообще обидно за наше поколение. И ещё, не было у нас( жила в Барнауле) каких-то группировок и разборок, жила в разных местах города, училась в двух школах тогда. По крайней мере я не слышала и не знала о таком.
19:36:13 20-03-2024
Как он вжился в роль. Чушпан
08:03:17 21-03-2024
"Заддежали" как то громко сказано. Задержали это когда скрутили и привели. А на видео он приехал сам, сам зашел добровольно, с улыбкой и адвокатом с толстой толстой сумкой, в которой .....есть предположение, что бабки. А значит отпустят. Ничего чушпану не будет. А жаль.
Такую прыть надо использовать с толком. Настоящим пацанам, которые на фронте ВОЮЮТ за нашу безопасность, не помешал бы такой энергичный чушпан, в наступление бежать...а не тут сидеть в тепле, бухать и женщин кусать. тьфу, противно. Очень разочаровал.