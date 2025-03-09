Из-за крупного пожара в Барнауле полностью перекрыли движение по Павловскому тракту
Площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов"
09 марта 2025, 21:46, ИА Амител
Фото: пресс-служба администрации Барнаула
В Барнауле из-за пожара на улице Целинной, 3, полностью перекрыто движение по Павловскому тракту, рассказали в мэрии.
"Просим автомобилистов выбирать пути объезда", – говорится в сообщении.
Ранее информировали, что площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов". "На месте работают 70 спасателей и 21 единица техники.
Напомним, горит автомагазин в районе Теплого рынка. Возгорание было зафиксировано на кровле. По предварительным данным, пострадавших нет.
21:59:22 09-03-2025
Каждый месяц автомагазин, гараж, склад...Всюду, где есть автомобили или запчасти
22:06:25 09-03-2025
Гость (21:59:22 09-03-2025) Каждый месяц автомагазин, гараж, склад...Всюду, где есть авт... По воскресеньям). Пироманы завелись.
22:26:36 09-03-2025
снова снова все разорились, хорошо бухнули видимо на 8 марта сторожа паршивцы
01:47:06 10-03-2025
у кого то недостача...может быть
13:03:37 10-03-2025
Кто-то из своих, скорее всего. Знал, про отсутствие воды в системе пожаротушения, также в гидрантах, хорошо представлял себе последствия. Кому то это было надо.