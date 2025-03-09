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Из-за крупного пожара в Барнауле полностью перекрыли движение по Павловскому тракту

Площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов"

09 марта 2025, 21:46, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула
Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле из-за пожара на улице Целинной, 3, полностью перекрыто движение по Павловскому тракту, рассказали в мэрии.

"Просим автомобилистов выбирать пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее информировали, что площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов". "На месте работают 70 спасателей и 21 единица техники.

Напомним, горит автомагазин в районе Теплого рынка. Возгорание было зафиксировано на кровле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Барнаул Пожары Транспорт

Комментарии 5

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Гость

21:59:22 09-03-2025

Каждый месяц автомагазин, гараж, склад...Всюду, где есть автомобили или запчасти

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Гость

22:06:25 09-03-2025

Гость (21:59:22 09-03-2025) Каждый месяц автомагазин, гараж, склад...Всюду, где есть авт... По воскресеньям). Пироманы завелись.

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Гость

22:26:36 09-03-2025

снова снова все разорились, хорошо бухнули видимо на 8 марта сторожа паршивцы

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Гость

01:47:06 10-03-2025

у кого то недостача...может быть

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Гость

13:03:37 10-03-2025

Кто-то из своих, скорее всего. Знал, про отсутствие воды в системе пожаротушения, также в гидрантах, хорошо представлял себе последствия. Кому то это было надо.

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