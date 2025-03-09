Из-за крупного пожара в Барнауле полностью перекрыли движение по Павловскому тракту

Площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов"

09 марта 2025, 21:46, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле из-за пожара на улице Целинной, 3, полностью перекрыто движение по Павловскому тракту, рассказали в мэрии.

"Просим автомобилистов выбирать пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее информировали, что площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов". "На месте работают 70 спасателей и 21 единица техники.

Напомним, горит автомагазин в районе Теплого рынка. Возгорание было зафиксировано на кровле. По предварительным данным, пострадавших нет.