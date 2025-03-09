Пожар в барнаульском автомагазине разбушевался на площади более тысячи "квадратов"

На месте работают 70 спасателей

09 марта 2025, 21:08, ИА Амител

Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России

Площадь пожара в Барнауле на улице Целинной, 3, достигла 1,1 тысячи "квадратов". Об этом информирует МЧС России.

"На месте работают 70 сотрудников и 21 единица техники МЧС России", – сказано в сообщении.

Напомним, горит автомагазин в районе Теплого рынка. Возгорание было зафиксировано на кровле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Шнайдер.