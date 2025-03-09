Пожар в барнаульском автомагазине разбушевался на площади более тысячи "квадратов"
На месте работают 70 спасателей
09 марта 2025, 21:08, ИА Амител
Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России
Площадь пожара в Барнауле на улице Целинной, 3, достигла 1,1 тысячи "квадратов". Об этом информирует МЧС России.
"На месте работают 70 сотрудников и 21 единица техники МЧС России", – сказано в сообщении.
Напомним, горит автомагазин в районе Теплого рынка. Возгорание было зафиксировано на кровле. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Шнайдер.
"Работаем по третьему рангу вызова. На данный момент создано пять боевых участков. Угроза распространения снята", – сказал он.
22:28:26 09-03-2025
мужики разорены, да
10:48:07 10-03-2025
Гость (22:28:26 09-03-2025) мужики разорены, да... если были не жлобы - страховку получат
если были скряги - нуштош
09:24:38 10-03-2025
В Барнауле всë стабильно. Прорывы, пожары, пробки, перевыборы.