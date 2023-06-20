Из-за лесного пожара в Алтайском крае возбудили уголовное дело о поджоге

Его площадь уже превысила 2 тысячи гектаров

20 июня 2023, 21:38, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

По факту крупного лесного пожара в Егорьевском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога"). Сформирована следственно-оперативная группа – она изучает все обстоятельства случившегося для установления причин пожара и виновных лиц.

Напомним, обстановка серьезно осложняется сильным ветром, а прогноз по погоде пока остается неблагоприятным. На территории района ввели режим ЧС. Как заявлял губернатор Виктор Томенко, его площадь уже превысила 2 тысячи гектаров.