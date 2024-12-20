Из-за ложного минирования машины депутата Картаполова возбудили дело
Сообщение о бомбе поступило через несколько часов после убийства генерал-лейтенанта Кириллова
20 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
Из-за ложного сообщения о минировании автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Дело возбуждено по ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. О наличии подозреваемых в нем не сообщается.
17 декабря неизвестный заявил, что автомобиль Картаполова заминирован, а взрывное устройство сработает через час. Машину проверили взрывотехники, на месте работали росгвардейцы. Информация появилась спустя несколько часов после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105, 205 и 222 УК ("Убийство, теракт и незаконный оборот оружия").
11:43:16 20-12-2024
Этого то теле-героя за какие сражения взрывать ?
11:44:34 20-12-2024
неизвестный заявил --- наверное из кол-центра по которым бить не планируется