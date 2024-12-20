Из-за ложного минирования машины депутата Картаполова возбудили дело

Сообщение о бомбе поступило через несколько часов после убийства генерал-лейтенанта Кириллова

20 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Из-за ложного сообщения о минировании автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. О наличии подозреваемых в нем не сообщается.

17 декабря неизвестный заявил, что автомобиль Картаполова заминирован, а взрывное устройство сработает через час. Машину проверили взрывотехники, на месте работали росгвардейцы. Информация появилась спустя несколько часов после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105, 205 и 222 УК ("Убийство, теракт и незаконный оборот оружия").