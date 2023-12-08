Из-за морозов торговый центр повысил цену парковки до 80 000 за ночь
До этого стоимость парковки составляла 50 рублей в час
08 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Екатеринбурге торговый центр на время морозов поднял цену теплой подземной парковки до 80 тысяч рублей за ночь, пишет E1.
"С 00:00 часов до 08:00 утра стоимость парковки составляет 10 000 рублей в час. Итого за ночь – 80 тысяч рублей", – сообщили представители ТРЦ в соцсетях.
До этого стоимость парковки составляла 50 рублей в час.
В ТРЦ пояснили, что такое решение было принято "в целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей" на период действия предупреждения о заморозках.
15:20:27 08-12-2023
опечатка, маразм, 80 000 ? Водитель что выкупает это место или я сошла с ума???
15:30:55 08-12-2023
горожанка (15:20:27 08-12-2023) опечатка, маразм, 80 000 ? Водитель что выкупает это место и... Читать новость надо полностью, чтобы понять откуда такая сумма, а не задавать глупые вопросы.
15:45:06 08-12-2023
горожанка (15:20:27 08-12-2023) опечатка, маразм, 80 000 ? Водитель что выкупает это место и... Читайте, пожалуйста, внимательнее, прежде чем заводиться с полоборота.
17:30:46 08-12-2023
горожанка (15:20:27 08-12-2023)или я сошла с ума??? ты просто глупая)))
15:25:34 08-12-2023
надо в прокуратуру писать!
15:38:36 08-12-2023
Гость (15:25:34 08-12-2023) надо в прокуратуру писать!... в спортлото пиши
13:27:36 10-12-2023
Гость (15:25:34 08-12-2023) надо в прокуратуру писать!... Езжай в Екатеринбург и пиши.
15:32:18 08-12-2023
аналогично решению про парковку. Может Управляющим компаниям сделать платным вход в теплый подъезд, хоть по 100 рублей! А что - может кто и клюнет!
15:35:42 08-12-2023
Для своих же освободили.
15:38:20 08-12-2023
Гость (15:35:42 08-12-2023) Для своих же освободили.... и в чем проблема? помещение их. что с ним хотят то и делают. могут вообще на парковку никого не пускать.
17:22:16 08-12-2023
Гость (15:38:20 08-12-2023) и в чем проблема? помещение их. что с ним хотят то и делают.... Нет не могут. Есть норматив парковочных мест,которые обязан обеспечить ТЦ.
17:29:49 08-12-2023
Гость (17:22:16 08-12-2023) Нет не могут. Есть норматив парковочных мест,которые обязан ... а кто сказал что их нет на улице? ставь сколько душе угодно, а теплые места застройщик делает "тильки для сэбэ" и как он их будет использовать, это только его вопрос. иначе бы галактику уже давно заставили бы открыть -2 уровень теплой парковки.
15:40:18 08-12-2023
А что 10000 в час это высокая стоимость что-ли? Население сейчас зарабатывает просто огромные деньжищи!
15:44:35 08-12-2023
Ну на самом деле - приезжаешь в ТЦ закупиться продуктами и подобным. А ВСЁ занято. Причём видно, что авто давно стоят, не первый день. Просто многие используют парковки торговых центров как свой гараж. Из-за чего посетителям негде оставить машину, чтобы сделать покупки.
16:39:00 08-12-2023
ночью выключаются камеры и режутся колеса/бьются стекла Ответственности контора не несет) Не благодарите
15:06:12 10-12-2023
Гость (16:39:00 08-12-2023) ночью выключаются камеры и режутся колеса/бьются стекла Отв... И становишься бесом похуже тех, кто бросает в холода там машины
12:00:11 10-12-2023
Все правильно делают. Машины должны быть в гаражах, а не где попало. Парковка ТЦ это не гараж.