Из-за морозов торговый центр повысил цену парковки до 80 000 за ночь

До этого стоимость парковки составляла 50 рублей в час

08 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге торговый центр на время морозов поднял цену теплой подземной парковки до 80 тысяч рублей за ночь, пишет E1.

"С 00:00 часов до 08:00 утра стоимость парковки составляет 10 000 рублей в час. Итого за ночь – 80 тысяч рублей", – сообщили представители ТРЦ в соцсетях.

До этого стоимость парковки составляла 50 рублей в час.

В ТРЦ пояснили, что такое решение было принято "в целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей" на период действия предупреждения о заморозках.