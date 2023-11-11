Градсовет не одобрил проект ретейл-парка в Барнауле, где главная фишка — парковка
Комплекс планируют расположить рядом с центром "Леруа Мерлен"
11 ноября 2023, 07:25, ИА Амител
Градостроительный совет Барнаула отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который планируют построить на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен". Планировалось, что объект займет территорию в 5,47 гектара, на которой будут торговать различными товарами. Однако у экспертов возникло к проекту множество вопросов. Прежде всего, отсутствие главной идеи и наличие огромной парковки для автомобилей в самом центре парка.
Что известно о парке?
На участке рядом с рекой появится девять одноэтажных зданий со свободной планировкой и отдельным входом. Площадь каждого строения около 100 квадратных метров. Все киоски будут образовывать форму круга. Здания будут иметь уникальную форму: прямоугольники, многоугольники и квадраты. Еще одной особенностью станут необычные окна.
Предполагается, что в помещения зайдут ретейлеры и предприятия общественного питания. Какие именно – пока неизвестно.
В центре гастрономической деревни расположится огромная парковка на 295 автомобилей. Помимо этого, территорию благоустроят: укрепят берег георешеткой со щебнем, а также установят лавочки, высадят деревья. Кроме того, запланирована прогулочная зона вдоль Оби. По задумке архитекторов, в парке должна быть безбарьерная среда.
Что не устроило в проекте экспертов градсовета?
Архитекторы уверены, что у комплекса нет какой-то единой мысли. В частности того, что должно заставить человека приехать отдыхать туда. Об этом сообщил Евгений Носенко. Он изучал подобные объекты в других странах мира и везде в центре есть какая-то точка притяжения.
"У вас же такая зона – это парковка. Очень странный выбор", – отметил Носенко и добавил, что нельзя укреплять берег георешеткой, потому что исчезнет "самый востребованный городской пляж".
На эту же проблему указал архитектор Александр Деринг и предложил полностью переосмыслить концепцию парка. В частности, перенести красивые объекты ближе к федеральной трассе.
Архитектор Сергей Боженко указал на то, что проект не учитывает новый градостроительный план, где предполагается транспортное направление, которое соединит Новый и Старый мост. Кроме того, в проекте парка нет коммунальных сетей и необходимо найти место, чтобы данная часть Барнаула могла развиваться в будущем.
"Основа основ, без этого освоение правого берега немыслимо. Нужно дать возможность проезда к незастроенным пока еще луговым землям. А сейчас мы затыкаем выход в правобережную пойму. Иными словами, повторяем ту же ошибку, что и с улицей Звездной", – отметил Сергей Боженко.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников пояснил, что рядом с парком в будущем будет проходить улица общегородского значения, поэтому проектировщикам следует внимательнее отнестись к тому, как они формируют ее облик.
"Идея замкнутого в себе пространства, центр которого – парковка. Не совсем уместно на этой территории. Все интересные решения сконцентрированы внутри, то, что снаружи, – как придется. Нужно сменить приоритеты, требуется коренная переработка проекта", – отметил Виктор Четошников.
Также эксперты рекомендовали предусмотреть строительство набережной для гостей парка и отправили проект на доработку.
08:57:11 11-11-2023
Евгений Носенко - специалист в области экспертизы отечественных и зарубежных проектов различных архитектурных эпох. Горжусь, что у нас есть свой сибирский Бартоломео Франческо Растрелли
10:58:03 11-11-2023
А как я проеду на рыбалку? Какие то нехорошие люди затеяли это безумство! Почему им позволили начать стройку без утвержденного проекта? Очень все странно! Видно что кто то большой курирует это безобразие!!!
11:34:42 11-11-2023
дед Щукарь (10:58:03 11-11-2023) А как я проеду на рыбалку? Какие то нехорошие люди затеяли э... лесом конечно же.
09:52:24 12-11-2023
Идея замкнутого в себе пространства, центр которого – парковка. Не совсем уместно на этой территории. А НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ ЭТО УМЕСТНО? ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ СО СТОЯНКАМИ ПОД ОКНАМИ?!
12:33:09 12-11-2023
Стройка не законна. Ограничивает доступ к реке. Уничтожена единственная дорога по которой можно было проехать дальше. Стройка захватывает воду и даже вышла за огороженную территорию, (насыпали кучи) Канализация в воду сливается(ещё до них построили, с их приходом вонять стала сильнее) Судя по реакции чиновников разрешивший начало строительства(и не приняли ни каких мер по остановке ) складывается мнение, что кто-то крышке данный проект с верху.
22:13:31 12-11-2023
А мне кажется что побухтят и опять сварганят отстой