Из-за паводка в Горном Алтае перекрыли движение на нескольких трассах

В ряде сел затопило приусадебные участки

12 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Кадр из видео: МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай до 13 июня продлили перекрытие дорог из-за паводка, сообщили в МЧС региона.

Ограничения на проезд продолжают действовать:

на дороге Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск – Артыбаш (Телецкое озеро) в Турочакском районе (проезд здесь открыт только для грузовиков и машин повышенной проходимости);

на 12-19 км участке автомобильной дороги Октябрьское – Мульта в Усть-Коксинском районе;

на дороге общего пользования регионального значения Балыктуюль – Балыкча на участке км 49+000 – км 97+300 в Улаганском районе.

В то же время возобновили движение на автодороге Саратан – Язула.

Также в ведомстве рассказали, что, по состоянию на 8 утра 12 июня, подтопления отмечаются в селах Балыкча (подтоплено семь приусадебных участков), Иогач (семь участков и один жилой дом), Артыбаш (четыре участка) и Усть-Пыжа (семь участков). Уровень воды в некоторых местах превышает критический. В случае обильных ливней есть высокий риск подтопления пойменных мест Бии и Катуни.