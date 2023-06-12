В Барнауле вода в Оби поднялась за сутки на 16 см

Еще немного, и вода начнет выходить на пойму

12 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 16 см – до 495 см над нулем поста, сообщили в Алтайском ЦГМС.

Отмечается, что вода начнет выходить на пойму при уровне 520 см. А подтопление домов прогнозируется при достижении отметки в 615 см.

Абсолютный максимум – 698 см – наблюдался на Оби 9 июня 2014 года.

Напомним, из-за паводка в Барнауле на неопределенный срок перенесли открытие пляжа на острове Помазкин.