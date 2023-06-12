В Барнауле вода в Оби поднялась за сутки на 16 см
Еще немного, и вода начнет выходить на пойму
12 июня 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 16 см – до 495 см над нулем поста, сообщили в Алтайском ЦГМС.
Отмечается, что вода начнет выходить на пойму при уровне 520 см. А подтопление домов прогнозируется при достижении отметки в 615 см.
Абсолютный максимум – 698 см – наблюдался на Оби 9 июня 2014 года.
Напомним, из-за паводка в Барнауле на неопределенный срок перенесли открытие пляжа на острове Помазкин.
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