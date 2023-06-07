Из-за паводка закрыли проезд по дорогам в алтайском районе
Не исключено подтопление жилых домов и приусадебных участков
07 июня 2023, 10:15, ИА Амител
Движение транспорта частично перекрыли в Улаганском районе Республики Алтай из-за паводка, сообщает Министерство регионального развития региона.
Ограничение действует с 6 июня до 12:00 7 июня по трассе Балыктуюль – Балыкча на участке км 49+000 – км 97+300, а также на автодороге Саратан – Язула (км 16+100 – км 16+150).
В республиканском МЧС отметили, что из-за жаркой погоды начал таять снег в горах, из-за чего и поднялся уровень воды в реках – особенно в Катуни и Чулышман.
Из-за этого допускают подтопление до 18 домов и приусадебных участков в селе Балыкча. Там уже создали запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости на 30 суток. А в Челушманской средней школе организовали пункт временного размещения на 150 человек.
10:24:54 07-06-2023
О, у нас тоже топит. Но наверное значительно меньше, чем в Каховке
16:31:26 07-06-2023
А при чём здесь Алтайский район?