В Барнауле сделают так, чтобы улицу Попова у Павловского тракта больше не затапливало
Дополнительную систему водоотведения соорудят до конца лета
06 июня 2023, 11:35, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта до конца лета сделают дополнительную систему водоотведения, чтобы не затапливало в дожди.
"Подрядчик обустроит на улице Попова два железобетонных дождеприёмных колодца с решётками, смотровой колодец на врезке, а также выполнит устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором", – рассказали в телеграм-канале мэрии.
Все работы выполнят закрытым способом – дорогу долбить не будут.
Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край. В рамках работы обновят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
11:41:20 06-06-2023
А что делается на ул Малахова? там ремонт уже заканчивают, ливневки где?
11:45:42 06-06-2023
Это проклятое место...не поможет.
12:05:15 06-06-2023
Так ливневки прочищать иногда надо. Иначе они не долго прослужат.
12:11:34 06-06-2023
не поможет - ну для начала нужно попробовать же)
16:05:40 06-06-2023
Гость (12:11:34 06-06-2023) не поможет - ну для начала нужно попробовать же)... Уже пробовали и не один раз, а почти каждый год на протяжении ...надцати лет и все без особого толка. Сюда надо настоящих спецов привлекать, а в Барнауле таковых, увы, не наблюдается.
12:18:30 06-06-2023
А Молодежка / Ядринцева, Молодежка / Ленина когда будут делать? Как ни дождичек, так потоп.
12:38:01 06-06-2023
Гость (12:18:30 06-06-2023) А Молодежка / Ядринцева, Молодежка / Ленина когда будут дела... Да, практически, надо делать ВСЕ улицы! И 8 марта тоже.
12:38:56 06-06-2023
Уже же делали здесь ливнёвки, и не раз! А толку? Я думаю, что вместо того, чтобы пригласить, наконец, грамотных специалистов, и решить, проблему раз и навсегда, опять просто закопают выделенные под это дело 7 млн в землю, но на этот раз анонсированным "закрытым способом" - так ещё удобней!
13:01:13 06-06-2023
К зиме это правильно, главное к осени не успеть.
15:36:16 06-06-2023
Когда зимой радостно рапортуют "на дороги рассыпано 100500 тонн песчано-солевой смеси", надо иметь в виду, что этот песок забивает все ливневки.
21:30:14 07-06-2023
Ну да... ну да... у нас в родном нашем городе есть неспециалист хуже, чем неспециалист по ливневкам. Колодцы на проезжей части.. красноармейский к примеру. Этот неспециалист, а это однозначно наш родной горожанин, друг, сосед и одноклассник чей -то сел бы а, прочитал учебник ,как сделать чтоб колодец не проваливался. Каждый день думаю про этого человека. Не шучу.. каждый день. Еду, объезжать эти дыры и вспоминаю его. Не всегда сердито))) иногда просто негодую.. ну чтож бестолочь то такая. Как не научиться устанавливать колодцы, чтоб вровень с асфальтом.