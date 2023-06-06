В Барнауле сделают так, чтобы улицу Попова у Павловского тракта больше не затапливало

Дополнительную систему водоотведения соорудят до конца лета

06 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта до конца лета сделают дополнительную систему водоотведения, чтобы не затапливало в дожди.

"Подрядчик обустроит на улице Попова два железобетонных дождеприёмных колодца с решётками, смотровой колодец на врезке, а также выполнит устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором", – рассказали в телеграм-канале мэрии.

Все работы выполнят закрытым способом – дорогу долбить не будут.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край. В рамках работы обновят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.