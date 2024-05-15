Из-за пожара на мусорном полигоне в Новосибирске завели административное дело

По версии прокуратуры, руководство свалки не приняло мер, чтобы избежать возгорания

15 мая 2024, 13:24, ИА Амител

Фото с места пожара / прокуратура Новосибирской области

Прокуратура проверила Хилокский полигон в Новосибирске, где накануне произошел сильный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки в отношении компании, которая занимается эксплуатацией свалки, возбудили административное дело. По данным ведомства, руководство не приняло мер к тому, чтобы избежать возгорания.

Тушение пожара тем временем продолжается, а едкий дым распространяется по ближайшим районам. Ранее жители многоэтажек рассказывали о том, что их дома прокоптило зловонным смогом. Не помогли даже закрытые окна.