Из-за пожара на мусорном полигоне в Новосибирске завели административное дело
По версии прокуратуры, руководство свалки не приняло мер, чтобы избежать возгорания
15 мая 2024, 13:24, ИА Амител
Фото с места пожара / прокуратура Новосибирской области
Прокуратура проверила Хилокский полигон в Новосибирске, где накануне произошел сильный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
После проверки в отношении компании, которая занимается эксплуатацией свалки, возбудили административное дело. По данным ведомства, руководство не приняло мер к тому, чтобы избежать возгорания.
Тушение пожара тем временем продолжается, а едкий дым распространяется по ближайшим районам. Ранее жители многоэтажек рассказывали о том, что их дома прокоптило зловонным смогом. Не помогли даже закрытые окна.
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