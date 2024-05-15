Пожар на мусорном полигоне в Новосибирске продолжают тушить
Отдельно сотрудники борются с задымлением
15 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Фото с места пожара / Фото: Mash Siberia
В Новосибирске продолжают тушить пожар на Хилокском полигоне. Об этом сообщает Mash Siberia.
Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. По словам специалистов, главная сложность заключается в том, что остановить горение водой невозможно. Огонь тушат, засыпая территорию грунтом.
Отдельная группа людей занимается тем, что борется с задымлением. При этом жители ближайших домов жалуются на то, что от вони их не спасали даже закрытые окна.
Зловонный смог продолжает распространяться, а квартиры прокоптило так, что выветриваться запах будет очень долго.
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Мокрыми тканями большими закройте окна. Целиком не поможет, но смягчит
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