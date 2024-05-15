Пожар на мусорном полигоне в Новосибирске продолжают тушить

Отдельно сотрудники борются с задымлением

15 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Фото с места пожара / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске продолжают тушить пожар на Хилокском полигоне. Об этом сообщает Mash Siberia.

Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. По словам специалистов, главная сложность заключается в том, что остановить горение водой невозможно. Огонь тушат, засыпая территорию грунтом.

Отдельная группа людей занимается тем, что борется с задымлением. При этом жители ближайших домов жалуются на то, что от вони их не спасали даже закрытые окна.

Зловонный смог продолжает распространяться, а квартиры прокоптило так, что выветриваться запах будет очень долго.